Ancianos de 90 y 82 años fueron víctimas de robo agravado en Guazucuá

El asalto se registró alrededor de la 01:00 de la madrugada de este lunes 13 de abril, cuando los desconocidos ingresaron a la vivienda de Florentín Insfrán, de 90 años, y su esposa Ramona Medina, de 82 años.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 8ª de Guazucuá, los supuestos autores se presentaron como efectivos policiales y manifestaron que buscaban sustancias estupefacientes. Bajo ese argumento, lograron ingresar al domicilio y procedieron a revisar las habitaciones.

Lea más: Asalto con toma de rehén deja herido a exconcejal en Caaguazú

Lo que se llevaron los delincuentes

Durante el registro, los delincuentes se alzaron con la suma de G. 450.000, una escopeta calibre 12 automática, un revólver calibre 32 con cinco cartuchos sin percutir y un rifle calibre 22 de un solo tiro.

Además, sustrajeron joyas, entre ellas aros de oro y plata, una cadena de oro y una bombilla de plata, así como dos teléfonos celulares de la marca Nokia 110.

Según la denuncia, las víctimas no fueron agredidas físicamente durante el asalto. Tras cometer el hecho, los autores abandonaron el lugar sin ser identificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Investigación en curso

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Víctor Encina, así como a personal de Investigaciones y Criminalística de la Policía de Ñeembucú, que iniciaron los procedimientos para dar con los responsables.