Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

Felipe Staiti, uno de los pilares de Los Enanitos Verdes, murió este lunes en un hospital de Mendoza, ciudad que lo vio nacer y donde también se gestó la histórica banda. La noticia fue reportada por el diario Clarín.

Tras la partida de Marciano Cantero, Staiti había tomado la responsabilidad de liderar la agrupación como vocalista, manteniendo vigente el legado del grupo que trascendió generaciones y fronteras en toda Latinoamérica.

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Mensajes de despedida

El secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, expresó su pesar a través de redes sociales, donde definió al músico como “un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”.

“La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”, agregó el funcionario, destacando su legado artístico.

Problemas de salud y últimos meses

De acuerdo con reportes periodísticos, tras una gira latinoamericana por los 40 años del primer disco de la banda, Staiti contrajo una infección bacteriana en México a fines de 2024. Esta complicación, sumada a su condición de celíaco, derivó en un cuadro de deshidratación severa que lo mantuvo internado durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

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El músico se encontraba en proceso de recuperación física y vocal, con el objetivo de retomar sus actividades artísticas.

Proyectos que quedaron pendientes

Entre sus planes más cercanos figuraba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, prevista para los meses de junio y julio.

En paralelo, Los Enanitos Verdes trabajaban en un álbum de grandes éxitos con invitados nacionales e internacionales, proyecto que ahora queda inconcluso tras su fallecimiento.

Un legado imborrable

Felipe Staiti deja una huella profunda en el rock en español, como guitarrista, compositor y referente de una de las bandas más influyentes de la región. Su música seguirá sonando como parte esencial de la identidad cultural latinoamericana.

Fuente: Clarín