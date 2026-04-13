Senadora Esperanza Martínez: urgen cambios en reglamentos para proteger a médicos residentes

En conversación con medios de comunicación este lunes, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) hizo énfasis en la necesidad de modificar el reglamento vigente del Ministerio de Salud Pública sobre las guardias de médicos residentes para garantizar el cumplimiento de horarios e impedir excesos de cargas laborales que repercutan negativamente en la salud de los jóvenes galenos.

La senadora Martínez reaccionó así ante reportes que indicaban que un médico anestesista recién asignado al Hospital Regional de Saltos del Guairá fue hallado sin vida, por intoxicación con fármacos que se habría autoinyectado, en un baño de ese nosocomio.

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La legisladora, médica y exministra de Salud, indicó que el problema de las repercusiones de la sobrecarga laboral en la salud física o mental de los médicos, especialmente jóvenes residentes, se está “incrementando” mientras las autoridades buscan poner el asunto “debajo de la alfombra”.

Solución por dos vías

Dijo que el problema debe ser encarado por dos vías, una de las cuales es un cambio del reglamento vigente en el Ministerio de Salud para garantizar que en los hospitales se cumplan los horarios asignados y que las guardias no superen las 12 horas.

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Indicó que hay médicos residentes que actualmente son obligados a hacer guardias de más de 24 horas.

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Agregó que se debe cambiar la forma en que las guardias son coordinadas por un sistema de “escalera” por el cual los médicos residentes son supervisados por otros residentes mayores. “Tiene que haber alguien de mayor experiencia que entre por concurso y se haga cargo de la supervisión, no el compañero mayor”, argumentó.

Y señaló también hechos denunciados de corrupción como el de una médica que dijo que tuvo que pagar 1.500.000 guaraníes para poder “dormir cuatro horas”.

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Más allá de la solución más “urgente” de cambiar los reglamentos vigentes en el Ministerio de Salud, la senadora Martínez dijo que está trabajando en un proyecto de ley que establezca un “esquema de protección” para médicos residentes, que incluya controles regulares de salud mental y métodos investigativos para establecer factores comunes de riesgo y evitar más muertes entre los jóvenes médicos.