París acoge en junio su "exposición universal de la innovación" de IA y soberanía digital

"Es un poco la exposición universal de la innovación", afirmó en rueda de prensa este martes Maurice Lévy, cofundador del evento, que este año tendrá como invitado de honor a Alemania, con el objetivo de avanzar en la soberanía digital europea.

Para celebrar su décimo aniversario, el salón se celebrará del 17 al 20 de junio en el recinto ferial de la Puerta de Versalles, donde se espera la participación de cerca de 15.000 empresas emergentes o 'start-ups' y de 4.000 inversores de todo el mundo, anunciaron los organizadores.

Con el objetivo de superar los 180.000 visitantes registrados el año pasado, VivaTech ampliará su superficie de 50.000 a 70.000 metros cuadrados y reunirá a representantes de 170 países, así como 60 pabellones nacionales, con Alemania como país invitado de honor.

Como antesala del evento, el 14 de junio la emblemática avenida de los Campos Elíseos se cerrará al tráfico de vehículos para acoger una muestra gratuita abierta al público, con robots, drones y otras soluciones de inteligencia artificial.

Al igual que en la edición anterior, la IA será la gran protagonista, aunque con un enfoque aplicado a sectores económicos concretos a ámbitos como la logística, la banca, el lujo o la automoción.

Entre las personalidades esperadas figuran Yann LeCun, recientemente fundador de la 'start-up' AMI; Shantanu Narayen, director ejecutivo de Adobe, y Joe Tsai, vicepresidente del gigante chino del comercio electrónico Alibaba y el consejero delegado del gigante de los chips Nvidia, Jensen Huang.

Maurice Lévy, cofundador del evento, es ahora copropietario de VivaTech, tras la adquisición de las participaciones de Publicis el pasado verano, mientras que la otra mitad pertenece al grupo de medios del que forman parte los diarios Les Echos y Le Parisien (propiedad del gigante del lujo LVMH).

Lévy es un empresario franco-marroquí que preside desde 1984 el consejo de supervisión de Publicis, el tercer grupo de publicidad y comunicación más grande del mundo.