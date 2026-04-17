Ciencia
17 de abril de 2026 - 16:50

Anthropic lanza Claude Design, una herramienta de IA para crear diseños y prototipos

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Nueva York, 17 abr (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, lanzó este viernes Claude Design, una nueva herramienta diseñada para la creación de contenido visual, como "diseños, prototipos, diapositivas y resúmenes", anunció la compañía en un comunicado.

Por EFE

El nuevo producto está impulsado por Claude Opus 4.7, el modelo con capacidades de visión más avanzado de la firma hasta la fecha y está disponible en versión preliminar para los suscriptores de Claude Pro, Max, Team y Enterprise.

Según explicó la compañía en un comunicado, el objetivo es permitir que diseñadores puedan generar material gráfico "pulido" a partir de descripciones de texto o archivos existentes.

"Cuando se le otorga acceso, Claude también puede aplicar automáticamente el sistema de diseño de tu equipo a cada proyecto, garantizando así la coherencia del resultado con el resto de los diseños de tu empresa", añade la empresa en su nota.

La plataforma permite importar datos desde documentos a capturas de sitios web y los diseños generados con IA pueden exportarse a formatos como PDF, PPTX, HTML o directamente a la plataforma Canva.

La empresa adelantó que en las próximas semanas ampliará las integraciones con otras herramientas de trabajo externas, consolidando su apuesta por la IA generativa aplicada a la productividad y el diseño de vanguardia.