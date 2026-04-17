Caso Hernán Rivas: su esposa y otras cuatro personas se recibieron en la misma universidad y en el mismo año

El 2020 fue el año de la pandemia de COVID-19, un episodio que sacudió al mundo y afectó a la vida de millones de personas. Ese mismo año fue el que supuestamente el actual senador cartista Hernán Rivas egresó de la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana.

Esta información se encuentra disponible en el registro de títulos disponible en la página oficial del Ministerio de Educación como parte de los datos abiertos y donde uno puede colocar el año, carrera y la institución educativa para ver los resultados.

En el caso de la Universidad Sudamericana, en ese año y de esa carrera, figuran seis personas como las egresadas, entre ellas, Rivas y su esposa, Elena Elizabeth Escobar Franco.

En el caso de Escobar Franco figura el mes de febrero y su número de resolución es 29004, mientras que Rivas supuestamente egresó en junio del 2020 y su número de resolución es 30858.

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Dudas sobre título de Hernán Rivas

En el 2023, el diputado Raúl Benítez y en ese entonces senadora Kattya González, habían solicitado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que exija al senador colorado cartista Hernán Rivas que esclarezca cómo obtuvo título de abogado en la Universidad Sudamericana, ya que existían dudas sobre la autenticidad de ese documento.

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El caso derivó a múltiples denuncias hasta este año y Rivas dio un montón de promesas o supuestas explicaciones sobre su título, aunque aún no cumple a la simple petición de contar quiénes fueron sus compañeros o docentes.

El año pasado, las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron una acusación en contra del legislador por la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado que fue expedido por la mencionada universidad, sin embargo, recientemente los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría decidieron sobreseer de la causa al colorado por prescripción.

Según todos los datos oficiales, el “título” de Hernán David Rivas fue expedido el 6 de marzo de 2020. Ambos documentos fueron registrados en el MEC el 9 de junio de 2020 y luego, el 11 de junio del 2020, Rivas utilizó dichos documentos para solicitar en mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su juramento y la expedición de su matrícula de abogado. El 3 de julio de ese mismo año, la Cámara de Diputados lo designó como representante ante el JEM.

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Caso Rivas: casación y amedrentamiento

Las investigadoras del caso Rivas, Patricia Sánchez y Luz Guerrero, presentaron un recurso extraordinario de casación para que el recientemente sobreseído Hernán Rivas vuelva a afrontar una audiencia preliminar en el caso de su supuesto título falso de abogado.

Esto se dio pese a que Sánchez había sido amedrentada para no hacerlo y al respecto, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que Rivas era señalado como el responsable de las advertencias, lo que motivó la activación inmediata de un protocolo de protección y custodia policial para la agente.

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