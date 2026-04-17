El salario mínimo debería ser de G. 7,6 millones, según sindicatos

Durante la protesta, los trabajadores de distintos sectores solicitaron la apertura de una audiencia pública y mecanismos de participación para definir el reajuste salarial. Cuestionaron que la discusión se lleve adelante sin la inclusión de los más afectados.

Ernesto Ojeda, representante del sector, explicó que el cálculo de más de G. 7 millones surge de un análisis colectivo basado en la experiencia diaria de trabajadores de distintos rubros. Hoy, el sueldo básico es de solo G. 2.899.048.

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Según sostuvo, el salario mínimo vigente no cubre las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, como establece el Código Laboral. Detalló que el salario básico debe cubrir alimentación, transporte, vestimenta, recreación y seguridad social.

“El salario mínimo tiene que generar condiciones de vida digna, pero hoy eso no se está cumpliendo”, afirmó.

Rechazo al ajuste anunciado por el Gobierno

Los manifestantes repudiaron el incremento que sería de alrededor de G. 61.000 e hicieron énfasis en que es insuficiente. Ojeda señaló que este ajuste “es una bofetada para los trabajadores”. Insistió en que el salario mínimo debe reflejar el costo real de vida y no solo indicadores macroeconómicos.

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Además, advirtió que el salario mínimo funciona como referencia para el resto de los sueldos, por lo que su aumento debería impactar en toda la estructura salarial del país.

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Movilización y los pedidos

La protesta se desarrolló frente a la sede del Ministerio de Trabajo, donde incluso se registró el cierre parcial de la calzada debido a la concentración de manifestantes.

El grupo de trabajadores anunció que ingresaría a la institución para presentar formalmente su estudio y reiterar el pedido de participación en la discusión salarial.

Como parte de las medidas de presión, la Corriente Clasista Combativa llamó a los trabajadores a movilizarse el próximo 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador.

El objetivo, según indicaron, es exigir un salario digno y visibilizar la situación económica de las familias trabajadoras en Paraguay.