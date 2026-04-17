'Clair Obscur: Expedition 33' se corona como mejor videojuego del año en los BAFTA Games

El videojuego, a cargo de la desarrolladora francesa Sandfall Interactive, se coronó en la categoría reina, además de en la de mejor juego debut y mejor actuación protagonista para Jennifer English, pero finalizó la noche firmando un empate de tres máscaras con 'Dispatch', que reinó en los apartados de animación, logro de sonido y mejor actuación de reparto para Jeffrey Wright.

"Disculpas por adelantado por mi acento francés", dijo su creador, Guillaume Broche, al subirse al escenario del Queen Elizabeth Hall de Londres para recibir el galardón y dedicárselo a todo el equipo que trabajó en este.

"Gracias a toda la gente que está aquí, pero también a la que trabajó desde casa o desde donde fuese para este juego. Fue un tremendo esfuerzo de equipo, de muchas personas distintas", agregó.

El juego de fantasía oscura sigue a los miembros de la llamada Expedición 33 que recorren un mundo ambientado en la 'Belle Époque', en el que cada año un ente borra de la tierra a los que tienen una edad específica, mientras el tiempo de su vida se agota.

'Clair Obscur: Expedition 33' ya partía como favorita en esta 22 edición de los BAFTA Games, los más importantes de la industria del videojuego en el Reino Unido, al haber acumulado un total de doce nominaciones.

La sorpresa de este viernes vino de parte del videojuego 'Despelote', de los desarrolladores ecuatorianos Julián Cordero y Sebastián Valbuena en colaboración con Panic, sobre el fútbol en Ecuador, que logró el premio en la categoría de juego más allá del entretenimiento.

Esta producción, basada en Quito durante la clasificación del Mundial de Fútbol de 2002, se alzó con la máscara dorada frente a otros títulos como 'The Alters', 'And Roger', 'Citizen Sleeper 2: Starward Vector', 'Consume Me' o 'S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'.

Sin embargo, ninguno de los creadores ecuatorianos acudió a la ceremonia en la capital británica, por lo que el premio fue "aceptado" en su honor por el actor irlandés Seán McLoughlin, encargado de entregar el galardón.

El segundo premio al que optaba 'Despelote', el de mejor juego debut, fue a parar a 'Clair Obscur: Expedition 33'.

El videojuego ecuatoriano se describe en su página web como "un juego de fútbol sobre personas" a través de la mirada autobiográfica del propio Cordero, personificada en un niño de ocho años en el Quito de 2001 y durante la clasificación previa de la selección ecuatoriana al Mundial de Corea del Sur y Japón.

El personaje recorre la ciudad con el balón en los pies, interactúa con la gente que se encuentra en el camino, regateando y pasando el esférico, dentro de una historia "llena de actividades y travesuras".