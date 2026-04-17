Descubren dos nuevas especies de ranas del género pristimantis en los Andes de Ecuador

Los batracios fueron bautizados como 'pristimantis cayapas' y 'pristimantis dinardoi', y fueron hallados por un equipo de científicos de diversas instituciones de Ecuador durante una expedición al cantón (municipio) de Cotacachi, situado en la norteña provincia andina de Imbabura.

Esta región forma parte del Chocó Andino, uno de los ecosistemas más ricos y amenazados del planeta con una docena de distintos tipos de bosques a distintas altitudes que se extiende en la parte nororiental del volcán Pichincha.

Ambas especies fueron ubicadas entre los 3.260 y 3.444 metros sobre el nivel del mar, en bosques perennifolio de alta montaña de los Andes occidentales, un hábitat que se caracteriza por un dosel cerrado y árboles de hasta 15 metros de altura, saturados de epífitas, bromelias, helechos y briofitas.

Las especies descritas presentan características únicas que las diferencian de otras ranas cercanas.

En el caso de 'pristimantis cayapas', esta es una especie pequeña que se distingue por sus dedos estrechos en forma de espátula, hocico corto y una llamativa coloración rojiza en la región inguinal.

Habita a una altitud entre los 3.290 y 3.410 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.

Por su lado, la 'pristimantis dinardoi' también es de tamaño reducido y presenta discos digitales más anchos que los dedos y un talón con estructuras distintivas, además de un tímpano visible.

En este descubrimiento participaron investigadores del Inabio, Fundación Oscar Efrén Reyes, Fundación EcoMinga y Universidad San Francisco de Quito (USFQ), entre ellos Mario H. Yánez-Muñoz, Mateo A. Vega-Yánez, Juan P. Reyes-Puig, Gabriela Lagla-Chimba, Christian Paucar-Veintimilla, Katherine Nicolalde-Tapia, Miguel Urgilés-Merchán, Julio C. Carrión-Olmedo y Carolina Reyes-Puig.