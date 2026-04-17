Sánchez dice que 'tencnooligarcas' como Musk y Zuckerberg no están por encima de la ley

En un artículo escrito y publicado hoy en el periódico británico Financial Times (FT), Sánchez califica la situación actual de desregulación tecnológica como "el salvaje oeste", y defiende la intención de su Gobierno de impedir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales, si bien es consciente de la complejidad que implica la prohibición.

"No será fácil de aplicar y habrá intentos de eludirla. Pero ninguno de estos desafíos supera nuestra responsabilidad de proteger a la infancia", subraya el político socialista.

Sánchez agrega que los derechos de los menores se consideran actualmente un pilar fundamental de la democracia, frente a la situación en que estaban, por ejemplo, los menores en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando niños de apenas 12 años trabajaban jornadas de 12 horas en máquinas para hilar por un salario que apenas alcanzaba para comer.

Agrega que algunos líderes progresistas intentaron regular la situación de los chicos en esas fábricas, pero los industriales se opusieron entonces, argumentando que las pruebas de los daños eran inconclusas y que la aplicación de la ley sería imperfecta.

Estos mismos "argumentos erróneos" surgieron cuando el Gobierno español anunció este año la decisión de prohibir el acceso de los niños a las redes sociales y procesar a los multimillonarios tecnológicos que no acataran la medida, escribe.

La protección de los niños "no es opcional", sino que "es un deber legal y moral", puntualiza.

En su artículo, Sánchez menciona que hay estudios que indican lo perjudicial que es para la salud mental de los adolescentes el acceso a las redes sociales.

"Los gobiernos han tenido dificultades para regular las redes sociales, permitiendo que se conviertan en un 'salvaje oeste' donde las leyes apenas se aplican y los delitos rara vez se persiguen. Pero ya no podemos permitirnos fracasar, porque la salud, la seguridad y la dignidad de nuestros hijos están en juego", recalca.

Concluye, señalando la responsabilidad de los 'tecnooligarcas', que la regulación de las redes debe perseguir un objetivo claro: "Sin importar cómo de ricos o poderosos sean estos multimillonarios, no tienen el control. Las democracias lo tienen".