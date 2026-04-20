Estudiantes peruanos ganan concurso con 'startup' para diagnosticar anemia y malaria

El Hem.AI obtuvo el primer lugar en la Hackaton HSIL 2026, organizada el 10 y 11 de abril en Chile, con lo cual esta iniciativa podrá ingresar a un programa internacional de aceleración que culminará en junio con su presentación ante inversionistas de capital de riesgo.

Esta 'startup' consiste en un dispositivo médico que convierte cualquier teléfono inteligente en un microscopio clínico portátil de bajo costo, utilizando inteligencia artificial y visión computacional.

De esa forma puede detectar anemia, malaria y enfermedad de Chagas con una mínima muestra de sangre, incluso en entornos sin conexión a internet, lo que lo convierte en una herramienta clave para cerrar brechas en el acceso a diagnóstico en zonas rurales, remarcó una nota de prensa del centro universitario.

El prototipo fue validado en pruebas con 50 personas en el campus universitario y alcanzó una precisión del 96 %.

A diferencia de otras soluciones, el sistema funciona en zonas con limitada infraestructura tecnológica.

El equipo peruano, que se impuso a más de 16.000 inscritos de 40 países, está conformado por José Manchego Rodríguez (CEO), Juan Treviño Ticlavilca (CTO) y Kenneth Valer Cuyo (COO), que empezaron el proyecto tras identificar las limitaciones del diagnóstico médico en zonas rurales del país.

"Estamos frente a una innovación con potencial de escalamiento internacional, que responde a una necesidad crítica en sistemas de salud emergentes", declaró la coordinadora del Proyecto Venture Studio ProInnóvate (INNICIA) de la referida universidad, Alana Sánchez.

La firma emergente fue desarrollada en la incubadora INNICIA, bajo el modelo Venture Studio impulsado por PROINNOVATE, para acelerar emprendimientos tecnológicos mediante mentoría especializada, validación de mercado y conexión con redes estratégicas.