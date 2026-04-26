A 40 años del desastre de Chernóbil: por qué no fue una bomba y cómo está hoy la zona cero

Qué pasó en Chernóbil

La madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central de Chernóbil (entonces URSS, hoy Ucrania) sufrió el mayor accidente nuclear civil del siglo XX. En horas, el nombre de la ciudad vecina, Prípiat, pasó de símbolo de modernidad soviética a sinónimo global de evacuación, contaminación y silencio.

La tragedia suele narrarse como una “explosión nuclear”. Esa etiqueta es comprensible por su impacto cultural, pero técnicamente imprecisa. Y esa precisión importa: permite entender qué ocurrió, qué riesgos persisten y qué, hoy, es relativamente seguro.

El reactor RBMK-1000 no tenía el combustible ni el diseño necesarios para detonar como arma. Una bomba nuclear requiere uranio o plutonio altamente enriquecido, una geometría de compresión o ensamblaje muy específica y una reacción en cadena que crece de forma extremadamente rápida.

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En un reactor civil como el de Chernóbil, el combustible es de bajo enriquecimiento y está distribuido en canales: no puede concentrar la energía en microsegundos como lo hace un arma.

Lo que sí ocurrió fue una secuencia peligrosa: durante una prueba de seguridad, el reactor operó en condiciones inestables. El RBMK tenía un rasgo crítico —un “coeficiente de vacío” positivo— que, en ciertos regímenes, podía aumentar la reactividad cuando se formaban burbujas de vapor en el refrigerante.

Con potencia baja, mala configuración y márgenes reducidos, la reactividad se disparó.

El resultado inmediato fue una explosión de vapor: el agua del sistema se sobrecalentó, pasó bruscamente a vapor y generó una sobrepresión que destruyó estructuras internas.

A eso se sumó un segundo factor decisivo: el grafito, usado como moderador, quedó expuesto al aire, se incendió y actuó como una chimenea que elevó partículas radiactivas durante días.

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Fue, en esencia, una catástrofe termo-hidráulica y química con consecuencias radiológicas masivas, no una detonación atómica.

Desmitificar Chernóbil: vapor, grafito y radionúclidos

La confusión persiste porque el accidente liberó radionúclidos en gran cantidad, y la radiación —invisible— alimenta metáforas apocalípticas. Pero el mecanismo fue distinto: no hubo “hongo nuclear” producto de fisión explosiva, sino emisiones por incendio y dispersión de material del núcleo.

Entre los contaminantes más relevantes estuvieron yodo-131 (riesgo agudo para tiroides en las primeras semanas), cesio-137 y estroncio-90 (persistencia de décadas), además de isótopos de plutonio en zonas puntuales.

La mezcla explica por qué el riesgo cambió con el tiempo: lo más urgente en 1986 no es lo mismo que hoy.

¿Se puede habitar Chernóbil hoy?

La respuesta corta y verificable es: habitar de forma normal y masiva, no; presencia humana controlada, sí.

La Zona de Exclusión de Chernóbil (aproximadamente 30 kilómetros alrededor de la central) sigue bajo regulación. Hay trabajadores, científicos y personal de mantenimiento que operan con protocolos de tiempo de exposición, rutas definidas y monitoreo dosimétrico.

También existen visitas autorizadas en áreas específicas, aunque su continuidad depende del contexto de seguridad y decisiones administrativas.

En términos radiológicos, el territorio es heterogéneo. Hay sectores donde la tasa de dosis actual puede ser comparable a fondos naturales de otras regiones, y otros con “hotspots” —especialmente en suelos, bosques y sedimentos— donde la radiación sube de forma marcada.

La regla clave es geográfica: en Chernóbil la seguridad no es uniforme; es localizada.

Desde 2016, el Nuevo Confinamiento Seguro cubre el antiguo sarcófago del reactor 4 y reduce la liberación de polvo radiactivo, un elemento central para el control a largo plazo.

Aun así, la reocupación plena enfrenta un obstáculo doble: la persistencia de radionúclidos como el cesio-137 (vida media ~30 años) y la incertidumbre de áreas contaminadas de manera irregular.

Chernóbil no es un desierto absoluto ni un parque temático radiactivo: es un territorio con presencia humana limitada, donde el riesgo se gestiona con ciencia, vigilancia y restricciones.