El BBVA premia instituciones de Míchigan y Chicago como referentes de la ciencia de datos

El jurado, que ha dado a conocer hoy el fallo, ha reconocido a las dos instituciones por sus contribuciones al campo de la opinión pública y del análisis social cuantitativo, un área interdisciplinar en la que confluyen sociología, ciencia política, psicología, estudios de comunicación y estadística para identificar, medir y analizar las actitudes, los valores y los comportamientos sociales.

Las dos instituciones premiadas han acumulado largas series temporales de datos, lo que constituye “una fuente fiable e inigualable para científicos sociales, responsables de políticas públicas y periodistas”, han destacado los miembros del jurado al dar a conocer hoy el fallo.

El ISR, según ha valorado el jurado, ejemplifica los más altos estándares de ciencia social al servicio de la sociedad como creador y custodio “de uno de los mayores archivos de datos en ciencias sociales y basado en la innovación metodológica y la relevancia pública”.

El NORC, por su parte, lleva ocho décadas a la vanguardia de la investigación y la innovación metodológica y tiene como contribución central la Encuesta Social General, considerada el estándar de referencia para la medición de los valores, actitudes y comportamientos sociales en todas las principales facetas y dominios de la vida social.

Los dos centros han creado “una fuente fiable e inigualable para científicos sociales, responsables de políticas públicas y periodistas” a través de las largas series de datos construidos a lo largo de ocho décadas de investigación, y se han consolidado como referentes a escala global de la ciencia social.

Ambos comparten además el desarrollo de análisis basados en la producción de datos robustos y fiables, cristalizados en largas series temporales, acerca de las principales facetas de la vida social, y muchas de las innovaciones metodológicas y estadísticas de la técnica de la encuesta han tomado forma en esos centros, ha destacado la Fundación del BBVA.

La labor convergente de ambos centros ha aportado renovadas herramientas metodológicas para la medición y el análisis de las actitudes de la ciudadanía en las sociedades de nuestro tiempo, y los dos han liderado el diseño y la realización de encuestas transnacionales, aportando datos robustos que sirven de referencia a numerosos agentes sociales e instituciones.

En un contexto de polarización social y ataques a la objetividad y la verdad, este premio sirve como reivindicación de la racionalidad basada en el conocimiento y la evidencia científica, ha subrayado la FBBVA, y ha destacado que el campo de los estudios de opinión pública es un área interdisciplinar en la que confluyen sociología, ciencia política, psicología, estudios de comunicación y estadística para identificar, medir y analizar las actitudes, los valores y los comportamientos sociales.