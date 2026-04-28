Llega a Florida la etapa central de cohete SLS de la misión Artemis III prevista para 2027

Tras el éxito de Artemis II, que a comienzos del mes envió la primera misión tripulada en más de cincuenta años a la órbita lunar, en una misión de 10 días, la NASA trasladó este martes la enorme estructura que usará Artemis III al interior del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, en inglés), en el Centro Espacial Kennedy.

Con unos 64 metros de altura, la etapa central será ensamblada y preparada para su integración con el resto del cohete.

La agencia espacial estadounidense anunció además que el pasado 13 de abril llegó el primer envío de segmentos de los propulsores sólidos, fabricados por Northrop Grumman en Utah.

Transportados por tren a través de ocho estados, estos componentes formarán parte de los dos cohetes auxiliares que proporcionarán más del 75 % del empuje durante el despegue.

Los segmentos están siendo procesados en instalaciones especializadas del centro espacial, donde serán inspeccionados antes de su ensamblaje final. Una segunda entrega está prevista para este verano.

Artemis III lanzará astronautas a la órbita terrestre a bordo de Orión sobre el SLS para probar la posibilidades de encuentro y acoplamiento con naves comerciales, fundamentales para futuras misiones como Artemis IV, que aspira a llevar astronautas a la Luna en 2028.

La NASA también informó de la llegada al Centro Espacial Kennedy de la cápsula en la que amerizaron en pasado 10 de abril los astronautas de Artemis II -Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen- en la costa de San Diego, en California.

En el centro espacial, los técnicos comenzarán las operaciones de desmantelamiento, que incluyen la retirada de cargas útiles del módulo de tripulación, la extracción de equipos electrónicos reutilizables y la recopilación de datos para analizar el rendimiento de la nave.

También se desmontará el escudo térmico para su estudio detallado y se eliminarán riesgos restantes, como el exceso de propelente.