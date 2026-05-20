SpaceX aplaza para este jueves el primer lanzamiento de prueba en 2026 del Starship

Sin aportar detalles sobre los motivos del retraso hoy, la empresa SpaceX anunció que la nueva ventana de oportunidad de lanzamiento será este jueves a las 17:30 hora local (22:30 GMT).

Con 124,4 metros de altura y una capacidad de carga a órbita baja de hasta 100.000 kilogramos, la compañía asegura que el Starship V3 es el "cohete más grande y potente jamás construido".

La misión será el primer vuelo que utilice la configuración V3, tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Starship. SpaceX estrenará además una segunda plataforma de lanzamiento y los nuevos motores Raptor 3.

El propulsor Super Heavy deberá completar el despegue, la separación de etapas y un amerizaje controlado en el Golfo de México, sin intentar el regreso a la plataforma para ser capturado, al tratarse, precisa la compañía, del "primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado", según detalló SpaceX en un comunicado.

La nave Starship desplegará veintidós satélites de prueba de Starlink y reencenderá un motor Raptor en el vacío del espacio.

El objetivo de este lanzamiento de prueba es intentar que el Starship alcance la órbita de la Tierra.

El lanzamiento se da en un momento crítico para la carrera espacial civil, mientras la NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita la versión Block 3 de Starship para trasladar a sus astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis 3.