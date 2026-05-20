Santos y San Lorenzo empatan y dejan abierta las chances de clasificar de Recoleta

El conjunto brasileño, que no contó con Neymar tras haber sido convocado esta semana por Brasil para el Mundial 2026, parecía encaminado al triunfo gracias a los goles de Gabriel Bontempo, antes del minuto de juego, y de Gabigol, quien amplió la ventaja con un tiro libre sobre el cierre del primer tiempo.

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Sin embargo, el “Ciclón”, que tuvo en sus filas al paraguayo Orlando Gill, reaccionó en la segunda mitad y rescató un empate valioso con los tantos del uruguayo Mathias de Ritis y de Rodrigo Auzmendi, resultado que le permitió mantenerse como líder del grupo con siete puntos.

Detrás aparece Deportivo Cuenca con seis unidades, mientras que Recoleta FC suma cinco y Santos quedó último con cuatro, ya sin posibilidades de avanzar directamente a los octavos de final.

Con este panorama, el equipo paraguayo tendrá una verdadera final en Buenos Aires: si derrota a San Lorenzo de Almagro en la última jornada, podrá asegurar su clasificación a la siguiente fase del certamen continental y consumar una de las grandes sorpresas del grupo.