Fantástica remontada de Olimpia en la Copa Sudamericana

Se dice que el fútbol no entiende de merecimientos. Es que desde el arranque, la presión de Olimpia en busca del gol contra Vasco da Gama fue asfixiante. Sin embargo, no fue capaz de plasmar en el marcador su superioridad ejercida en la primera media hora de juego.

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Un partido desarrollado mayormente en campo del equipo brasileño, que al priorizar el Brasileirão, presentó un elenco con jugadores alternativos que tenían la misión primaria de mantener la portería en cero. Al darse cuenta que también podían dañar, cambiaron el curso del espectáculo, al menos de forma provisoria.

El Decano, con el dinamismo de Quintana y Delmás, envolvió al adversario, que no podía salir de su terreno. Si bien sus ocasiones ofensivas fueron las pelotas aéreas, también sufrió por elevación, por la mala cobertura de la última línea.

La etapa inicial fue tan fluida que se dieron solo cuatro infracciones, tres del local y una sola falta técnica visitante, ocasionada por el golero Léo Jardim por su actitud dilatoria, infringió la “regla de los seis segundos” que le costó un tiro de esquina.

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Este córner no tuvo consecuencia. El que dispuso Vasco sobre el cierre de la fracción inicial terminó el gol. Servicio del portugués Nuno Moreira y frentazo del colombiano Cuesta para el 1-0. Los zagueros fallaron en la marca y Olveira quedó clavado debajo del travesaño.

⚽️ ¡NO FALLAN! Carlos Cuesta adelantó en el marcador a Vasco da Gama.



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En la complementaria, el Expreso se fue con todo adelante, como era de esperarse. Al no contar con la lucidez inicial, sus ataques, algunos bien profundos, no tuvieron la finalización esperada. Cada llegada al área generaba la sensación de gol, que no llegaba. La ocasión más propicia la tuvo Cardozo, resuelta con una pifiada.

El tan esperado empate se produjo con la vieja fórmula del “centro, cabeza y gol”. Centro de Quintana y conexión con la testa de Mateo Gamarra.

⚽️¡LO EMPATÓ EL SARGENTO! Mateo Gamarra ganó por arriba y de cabeza puso el 1-1 para el Decano en el Defensores de Chaco.



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El panorama se presentaba favorable a Olimpia, más aún luego de la expulsión de João Vitor por entrada violenta contra Franco Alfonso. Era cuestión de empujar para ganar.

⚽️¡EL TANQUE DEL ESTE! Hugo Sandoval anotó el segundo para el Franjeado.



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El tanto que volcó el marcador a favor del más ganador del fútbol paraguayo llegó luego de un tiro libre de Lezcano para la definición con pierna extendida de Hugo Sandoval, quien en la adición asistió a Sebastián Ferreira para establecer el 3-1. Explosión de júbilo de los franjeados en las tribunas.