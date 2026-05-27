Video de la caminata espacial de Roscosmos: misión detallada y tiempos

Los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáyev, miembros del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional (EEI), iniciaron su primera caminata espacial de 2026.
La duración estimada de la caminata es de 5 horas y 27 minutos a partir de las 17:15 (hora Moscú, 10:15 de Paraguay), informó la agencia espacial rusa, Roscosmos, a través de su canal de Telegram.
Esta es la segunda caminata espacial en la carrera del comandante de la misión ISS-74 de Kud-Sverchkov, y la primera del ingeniero de vuelo Mikáyev.
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El cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyayev, miembro de la tripulación Crew-12, estará de servicio dentro de la EEI en el panel de control del brazo robótico ERA.
Qué harán los cosmonautas durante las horas que dura la caminata espacial
“Primero, los cosmonautas instalarán el equipo científico para el experimento “Sol - Terahercios” en el módulo Zvezda” se lee en el comunicado de Roscosmos.
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Seguidamente los cosmonautas continuarán con el experimento ‘Ekran-M’, y luego retirarán y devolverán a la estación el contenedor para el experimento espacial ‘Biorisk’.