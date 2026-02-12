Astronauta, cosmonauta, taikonauta: qué significan y cuándo se usa cada término

Un mismo oficio, distintas tradiciones

En sentido estricto, los tres términos describen a profesionales que viajan más allá de la atmósfera terrestre y participan en misiones espaciales.

La diferencia principal no está en el entrenamiento o en las tareas —que hoy son comparables entre agencias—, sino en el origen del programa espacial al que se asocian y en el contexto cultural del término.

“Astronauta”: el término más universal

Astronauta proviene del griego (astron, “estrella”, y nautes, “navegante”) y se popularizó con el programa espacial de Estados Unidos.

Actualmente es el término más extendido y “neutral”: se utiliza para integrantes de NASA y, por extensión, para tripulantes de otras agencias, especialmente en medios internacionales.

En español, además, es el comodín cuando se habla de la profesión en general, sin precisar nacionalidad o afiliación institucional.

“Cosmonauta”: sello soviético y ruso

Cosmonauta deriva de kosmos (“universo”) y quedó ligado a la Unión Soviética en plena carrera espacial.

Hoy se emplea sobre todo para tripulantes formados y acreditados por Rusia (Roscosmos) o, en términos históricos, para quienes volaron bajo bandera soviética.

Cuando se habla de Soyuz, la Estación Espacial Internacional o misiones rusas, “cosmonauta” suele ser la elección precisa, porque remite a una tradición técnica y organizativa específica.

“Taikonauta”: popular, pero no siempre oficial

Taikonauta es el más reciente y el que más dudas genera.

Nació en el ámbito mediático: combina taikong (太空, “espacio” en chino mandarín) con el sufijo griego “-nauta”. Se usa para referirse a tripulantes de China, especialmente en misiones del programa Shenzhou o en la estación Tiangong.

Sin embargo, no siempre es el término preferido por las fuentes oficiales chinas: en documentos y comunicados puede aparecer yuhangyuan (宇航员), que equivale a “astronauta”.

¿Cuál usar?

En general, astronauta es apropiado como término genérico o para programas occidentales; cosmonauta resulta más exacto cuando se habla de Rusia/URSS; y taikonauta funciona cuando se habla de misiones chinas, con la cautela de que es una etiqueta popularizada fuera del país.

Más allá de la palabra elegida, la clave es la precisión: nombrar a la persona, su agencia y la misión. Así, entendemos no solo quién viaja al espacio, sino también desde qué programa y bajo qué tradición espacial lo hace.