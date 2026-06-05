SpaceX excluirá a inversores de China y Hong Kong de su salida a bolsa, según Bloomberg

El medio, que cita fuentes propias, señala que los bancos encargados de la operación han recibido instrucciones para no aceptar órdenes de compra de clientes en esos territorios debido a "riesgos regulatorios y de cumplimiento normativo" vinculados a restricciones estadounidenses sobre tecnologías sensibles.

Según la agencia, la decisión se basa en directrices relacionadas con el Reglamento Internacional sobre el Tráfico de Armas de Estados Unidos (ITAR, por sus siglas en inglés), que limita la distribución de determinadas tecnologías consideradas estratégicas.

Aunque las personas residentes en jurisdicciones sujetas a estas restricciones no tienen prohibido legalmente suscribirse a la oferta, SpaceX habría ordenado a las entidades financieras que no les asignen acciones, de acuerdo con un memorando de Citigroup que recoge Bloomberg.

Además de China continental y Hong Kong, las limitaciones incluirían a países como Rusia, Siria y el Líbano. Bloomberg indicó asimismo que la página web de SpaceX no estaba accesible este viernes en Hong Kong y Shanghái, desde donde al intentar acceder se mostraba un mensaje de error que atribuía el bloqueo a restricciones impuestas por la propia compañía.

La exclusión de inversores chinos se produce en un contexto de creciente cautela entre las empresas tecnológicas estadounidenses respecto a la entrada de capital procedente del gigante asiático, especialmente en sectores relacionados con la IA, la defensa o tecnologías consideradas sensibles para la seguridad nacional.

La empresa de Elon Musk avanza en su proceso para salir a bolsa con una oferta pública inicial que podría debutar en el Nasdaq este 12 de junio, según medios especializados, en una operación que la situaría entre las mayores salidas a bolsa de la historia.