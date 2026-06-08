Apple renueva su estrategia IA y critica la carrera tecnológica "sin sentido" del sector

El vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, fue el encargado de liderar este anuncio desde el Apple Park en Cupertino, California, donde se celebra la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de la compañía, y defendió el enfoque de la firma de la manzana mordida frente al rumbo que ha tomado la industria en los últimos años.

"Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, todos nosotros, a quienes, en última instancia, está destinada a servir", dijo Federighi.

En ese sentido, Federighi detalló que la misión de Apple es "convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos", sin olvidarse de la privacidad de los usuarios.

La compañía lanzó Apple Intelligence hace dos años, pero algunas de las vanguardistas funciones nunca llegaron a los usuarios.

De hecho, la promoción del lanzamiento de Apple Intelligence fue tan engañosa que la empresa está llegando a un acuerdo de 250 millones de dólares en una demanda colectiva y deberá indemnizar a los propietarios de iPhone por la falta de disponibilidad de las funciones en el momento de la compra.

En esta ocasión, Federighi afirmó que los modelos fundacionales de IA de Apple se han integrado con los modelos Gemini de Google, creando la "próxima generación de modelos fundacionales de Apple".

Estos funcionan tanto en el dispositivo como en servidores mediante la tecnología Private Cloud Compute de Apple.

"Estos potentes modelos, tanto en el dispositivo como en el servidor impulsan una mejora significativa de Apple Intelligence, ofreciendo capacidades de vanguardia en comprensión y razonamiento, así como multimodalidad para entender y generar imágenes; de este modo, puedes crear imágenes realistas, editarlas como nunca antes y obtener respuestas sobre contenido visual", explicó Federighi.

A principios de este año, la empresa cerró un acuerdo con Google para que Gemini impulsara las nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri, lo que permitió a Apple centrarse en sus productos y características de IA, en lugar de en los modelos que los sustentan.

Esta Siri con IA estará disponible en todo el sistema, será capaz de leer el contenido de la pantalla e interactuar con las aplicaciones.

No obstante, Federighi recalcó que en el proceso de hacer Siri más "inteligente, capaz y conversacional" estuvo presente "la privacidad en cada paso", ya que las consultas se procesan directamente en el dispositivo o en la nube mediante la tecnología Private Cloud Compute de Apple.

La nueva Siri con IA se está desplegando en todo el ecosistema de Apple, con compatibilidad para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro.

En el iPhone, además de los métodos de acceso ya existentes, ahora se podrá acceder a Siri deslizando el dedo hacia abajo.

Siri también contará con su propia aplicación, cuyo diseño recuerda al de las aplicaciones de chatbots de IA existentes, como ChatGPT, Claude y Gemini.

"Los desarrolladores ya pueden empezar a probar la nueva versión de Siri, y lanzaremos Siri AI en fase beta para los usuarios más adelante este mismo año", anunció Federighi.

El ejecutivo de Appple apuntó también que su compañía está "trabajando intensamente para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad" de sus usuarios en China.

"Siri AI y las demás funciones nuevas de Apple Intelligence no estarán disponibles mientras gestionamos los requisitos normativos", apuntó Federighi.

Debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple no podrá lanzar Siri AI en la Unión Europea junto con el lanzamiento de iOS 27 e iPadOS 27.

"Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no dispongan de Siri AI en el iPhone o el iPad cuando lancemos nuestras nuevas versiones de software a finales de este año", declaró Federighi, y añadió que espera "poder llevar Siri AI a la UE en el futuro" a medida que la empresa colabora con los reguladores europeos para encontrar "una vía de avance".