Emiratos Árabes Unidos prohíbe a los menores de 15 años usar las redes sociales

En un comunicado del Gabinete emiratí, presidido por el vicepresidente del país árabe, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, se asegura que también se prohíbe a los menores de 15 años "acceder a todas las funciones de estas plataformas, incluyendo la interacción social, la publicación, los comentarios, el intercambio, la participación en grupos públicos o canales abiertos, o cualquier otro espacio interactivo a gran escala".

De esta manera, las plataformas están obligadas "a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento y facilitar una transición gradual hacia hábitos digitales más equilibrados y saludables", se apunta en la nota difundida por la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

La decisión estipula que el consentimiento de los progenitores no se considera "una excepción a las prohibiciones o restricciones impuestas", y autoriza a los tutores legales a "ajustar la configuración de las cuentas de menores de entre 15 y 16 años mediante las herramientas de control parental que ofrecen las plataformas de redes sociales, siempre que dicha configuración no entre en conflicto con las prohibiciones y restricciones".

De acuerdo con Al Maktoum, esta medida refleja el compromiso de EAU de establecer un "modelo líder en la protección infantil en el ámbito digital", así como de "fortalecer el sistema de seguridad digital, adaptándose a la rápida evolución de la tecnología".

Asimismo, la resolución surge ante el "creciente uso de las redes sociales por parte de los niños y las consiguientes dificultades y riesgos digitales, como la exposición a contenido inapropiado, las interacciones inseguras, la recopilación de datos personales y el uso excesivo", concluye la nota.

De esta forma, Emiratos se alinea con las políticas recientes de diferentes países para limitar la edad mínima en el acceso a las redes sociales, como Francia, el Reino Unido o España.