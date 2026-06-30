Las vacunas de ARN mensajero son seguras, eficaces y tienen prometedoras aplicaciones

El objetivo era ofrecer a los profesionales sanitarios, los responsables políticos y el público en general información clara y basada en la evidencia a medida que se desarrollan nuevas vacunas y terapias de ARNm.

Los resultados confirman que proporcionan una protección sólida contra las enfermedades infecciosas, incluida la covid-19 grave, en una amplia variedad de grupos, entre los que se incluyen los niños, las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas.

Con cualquier vacuna o medicamento nuevo "es importante que comuniquemos de forma clara y transparente los datos de seguridad y las rigurosas pruebas que respaldan su uso para fomentar la confianza del público, contrarrestar la desinformación y facilitar la toma de decisiones informadas", destacó Manish Sadarangani, de la UBC y uno de los firmantes del artículo

Las vacuna de ARNm, como todas, pueden tener efectos secundarios, entre ellos la miocarditis, que se da con mayor frecuencia en hombres jóvenes, pero siguen siendo extremadamente raros.

En la vigilancia en el mundo real, los casos de miocarditis y pericarditis fueron más frecuentes entre las personas que recibieron la segunda dosis, con tasas de unos 12,6 casos por millón para la vacuna de Pfizer-BioNTech y 35,6 casos por millón para la de Moderna.

El aumento del riesgo de miocarditis y pericarditis asociado a las vacunas de ARNm contra la covid-19, especialmente en varones de entre 12 y 19 años, fue "significativamente menor" que el riesgo de desarrollar miocarditis o pericarditis a raíz de una infección por SARS-CoV-2, destacó la UBC en un comunicado.

El estudio aborda también conceptos erróneos persistentes sobre el funcionamiento de estas vacunas y reitera que no alteran el ADN de las personas.

Además, destaca la importancia de la confianza, el acceso y la equidad. Aunque las vacunas de ARNm han demostrado ser muy eficaces, su aceptación a nivel mundial ha sido desigual, debido en parte a la desinformación y a la desconfianza histórica de la población hacia los sistemas sanitarios, indicó la UBC.

En lugar de restar importancia a la reticencia a la vacunación, los investigadores sostienen que debería abordarse con una mejor comunicación y con información accesible y basada en la evidencia, pues comprender cómo funcionan estas vacunas y por qué son seguras ayuda a generar confianza en la próxima generación de medicamentos.

Y es que, los resultados del estudio apuntan a un futuro en rápida expansión para la tecnología del ARNm, más allá de la covid-19, pues se están haciendo iniciativas para desarrollar vacunas contra la gripe, el virus respiratorio sincitial (VSR), personalizadas contra el cáncer y otras terapias.

Esa amplia gama de posibles aplicaciones -indica el estudio- apunta a un futuro en el que la tecnología del ARNm podría adaptarse a cada paciente y a amenazas específicas de enfermedades, ofreciendo herramientas rápidas, flexibles y eficaces para la salud pública.

Las vacunas de ARNm "ya han cambiado nuestra forma de responder a las amenazas sanitarias mundiales» y, con una innovación sostenida, una sólida supervisión de la seguridad y un compromiso con el acceso equitativo, pueden desempeñar un papel fundamental en la prevención de enfermedades y la mejora de la salud, dijo Sadarangani.

Los autores destacan, además, la importancia de un acceso equitativo, del refuerzo y la ampliación de la producción en los países de renta baja y media y de unos sistemas avanzados de almacenamiento y distribución para que las vacunas de ARNm cumplan su promesa como bien público mundial.