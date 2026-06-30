Deschamps advierte sobre Paraguay: “Va a ser muy difícil porque son muy agresivos”

Didier Deschamps no quiere que nadie se relaje en el bando galo. El seleccionador de Francia proyectó este martes un partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay “muy difícil” debido a la agresividad y la enorme capacidad para defenderse que posee el conjunto sudamericano.

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“Va a ser muy difícil porque son muy agresivos. Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien”, afirmó con contundencia el técnico en rueda de prensa tras golear a Suecia (3-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y sellar su pasaporte a la siguiente fase.

El estratega adelantó que va a preparar el choque “de manera muy específica”, aunque el primer paso de su hoja de ruta será otorgarle un respiro a sus futbolistas tras el desgaste físico realizado en los dieciseisavos de final.

“Vamos a tomarnos con calma las siguientes 48 horas y empezaremos de nuevo. Paraguay nos espera con cualidades diferentes”, pero ahora “queremos disfrutar el momento”, señaló. De la misma manera, el timonel reconoció el gran nivel de su plantel: “Estoy muy satisfecho y orgulloso. Tenemos que mantenernos así”, añadió.

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Exigencia al máximo: “Siempre hay lugar para mejoras”

A pesar del contundente resultado en el marcador, Deschamps quiso rebajar la euforia de los periodistas franceses presentes en la sala de prensa. El DT recordó que, en un torneo de esta magnitud, siempre se puede mejorar y aumentar el nivel de exigencia si se quiere llegar a la gloria.

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“Tenemos que perfeccionar algunas cosas, como la posición de los jugadores en el campo, y transformar algunos puntos negativos”, apreció. En este sentido, el entrenador puso los pies sobre la tierra al recordar que el combinado galo recibió dos goles en la fase de grupos: “Siempre hay problemas, incluso cuando no los hay; siempre hay lugar para mejoras”, subrayó.

Autocrítica por el arranque ante Suecia

El seleccionador también hizo hincapié en que el equipo salió “tímido” contra Suecia y lamentó abiertamente las ocasiones falladas en el primer tiempo, en clara alusión a los dos remates al palo de Kylian Mbappé y Michael Olise cuando el partido todavía marchaba empatado 0-0. “Podríamos haber sido más eficaces en el primer tiempo”, valoró con sinceridad.

"NOS TOMAREMOS EL TIEMPO PARA OBSERVARLOS". Tras el triunfo ante Suecia, Didier Deschamps palpitó el choque ante la Paraguay de Alfaro por los 8vos de final del Mundial.



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Pese a ese inicio dubitativo, Les Bleus terminaron arrollando al combinado escandinavo gracias a un doblete de Mbappé, que ya acumula seis goles en el certamen, y otra anotación de Bradley Barcola. Tras dejar atrás este obstáculo, Francia se concentrará por completo en buscar una plaza en los cuartos de final frente a una envalentonada Paraguay, verdugo de Alemania, el próximo sábado 4 de julio en Filadelfia.