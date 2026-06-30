Paraguay revive una vieja cuenta pendiente ante Francia en los octavos del Mundial 2026

La Selección de Paraguay se enfrentará a Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Este partido se disputará el sábado 4 de julio de 2026 a las 18:00 (hora de Paraguay) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El encuentro definirá el rumbo de la Albirroja en Norteamérica, ya que el ganador de la llave se medirá en los cuartos de final con el vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.

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El primer cruce: Una lluvia de goles en 1958

El primer capítulo de esta rivalidad se remonta al Mundial de Suecia 1958. El 8 de junio de aquel año, por el Grupo 2, Francia se impuso por un abultado 7-3 en un partido frenético. La ofensiva francesa desató todo su poderío con un triplete del legendario Just Fontaine, acompañado por los tantos de Roger Piantoni, Maryan Wisniewski, Raymond Kopa y Jean Vincent. Por el lado paraguayo, los goles del honor corrieron por cuenta de Florencio Amarilla, quien firmó un doblete, y Jorgelino Romero.

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La herida de 1998: El fatídico ‘Gol de Oro’

El segundo y último antecedente entre paraguayos y franceses se remonta al Mundial de Francia 1998, un partido que es sinónimo de drama absoluto, porque el seleccionado albirrojo terminó vendiendo cara la derrota. Aquel encuentro, disputado el 28 de junio de 1998, es recordado mundialmente por registrar el primer y único “gol de oro” en la historia de las Copas del Mundo.

La Albirroja, dirigida en ese entonces por Paulo César Carpegiani, resistió de forma heroica los embates del local y futuro campeón del mundo. Sin embargo, el defensor francés Laurent Blanc marcó el tanto decisivo en el minuto 114 del tiempo suplementario, a los 8 minutos de la segunda prórroga, rompiendo el cero y eliminando a una selección paraguaya que rozaba los penales.

Ahora, 28 años después de aquella dolorosa noche en Lens, Paraguay tiene la oportunidad perfecta para reescribir la historia y cobrarse la revancha ante el gigante europeo en suelo estadounidense. Este choque trae consigo una carga emotiva y dos antecedentes en Copas del Mundo, el último quedó grabado en la memoria de los paraguayos que están con sed de revancha.