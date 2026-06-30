Intento de Feminicidio: atacó a su esposa con cuchillos e hirió a hija

El intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de San Lorenzo a las 10:30 de la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre las calles Bernardino Villasboa y Los Carios, del barrio Virgen del Rosario. Una llamada realizada por los vecinos al sistema de emergencias 911 alertó sobre el episodio.

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De acuerdo con el informe policial, el aprehendido fue identificado como Walter Santiago Barbudes Núñez de 54 años, quien presuntamente llegó al domicilio a bordo de un automóvil, embistió el portón de acceso e intentó atacar con dos armas blancas a su esposa, Mirian Maricel Leiva de Barbudes de 44 años, de quien está separado hace tres meses.

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En medio del ataque, la hija de la pareja, Maricel Abigail Barbudes Leiva, de 18 años, intervino para defender a su madre y sufrió una herida en una de las manos, presuntamente ocasionada con uno de los cuchillos utilizados por el agresor.

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El atacante fue detenido

La mujer y su hija fueron ayudadas por los vecinos, quienes llamaron al sistema de 911 para alertar de lo ocurrido. Al llegar, los intervinientes ingresaron a la vivienda con autorización de las víctimas y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría 31.

Durante el procedimiento fueron incautados un cuchillo tipo machetillo con mango de madera, y una navaja con mango de madera, junto al vehículo utilizado por el presunto agresor.

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Según datos confirmados por la comisaría, el hombre cuenta con otras denuncias de violencia familiar realizada por su esposa, y además cuenta con una orden de alejamiento, que había sido renovado por la víctima hace poco.

Al lugar se presentó personal de Criminalística e Investigaciones para la recolección de evidencias. El caso, finalmente, fue comunicado al fiscal de turno, César Giménez, de la Unidad Penal N.º 4, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y la incautación del automóvil, mientras prosiguen las diligencias investigativas.