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30 de junio de 2026 a la - 23:06

Intento de Feminicidio: atacó a su esposa con cuchillos e hirió a hija

Un hombre de 54 años fue aprehendido este martes en el barrio Virgen del Rosario de San Lorenzo, tras un presunto hecho de violencia calificado como tentativa de feminicidio. La hija de la pareja sufrió una herida en una mano al intervenir para proteger a su madre.

Por ABC Color

El intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de San Lorenzo a las 10:30 de la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre las calles Bernardino Villasboa y Los Carios, del barrio Virgen del Rosario. Una llamada realizada por los vecinos al sistema de emergencias 911 alertó sobre el episodio.

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De acuerdo con el informe policial, el aprehendido fue identificado como Walter Santiago Barbudes Núñez de 54 años, quien presuntamente llegó al domicilio a bordo de un automóvil, embistió el portón de acceso e intentó atacar con dos armas blancas a su esposa, Mirian Maricel Leiva de Barbudes de 44 años, de quien está separado hace tres meses.

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En medio del ataque, la hija de la pareja, Maricel Abigail Barbudes Leiva, de 18 años, intervino para defender a su madre y sufrió una herida en una de las manos, presuntamente ocasionada con uno de los cuchillos utilizados por el agresor.

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El atacante fue detenido

La mujer y su hija fueron ayudadas por los vecinos, quienes llamaron al sistema de 911 para alertar de lo ocurrido. Al llegar, los intervinientes ingresaron a la vivienda con autorización de las víctimas y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría 31.

El presunto agresor fue aprehendido por agentes de la Comisaría 31 tras la denuncia hecha por los vecinos.
El presunto agresor fue aprehendido por agentes de la Comisaría 31 tras la denuncia hecha por los vecinos.

Durante el procedimiento fueron incautados un cuchillo tipo machetillo con mango de madera, y una navaja con mango de madera, junto al vehículo utilizado por el presunto agresor.

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Según datos confirmados por la comisaría, el hombre cuenta con otras denuncias de violencia familiar realizada por su esposa, y además cuenta con una orden de alejamiento, que había sido renovado por la víctima hace poco.

Al lugar se presentó personal de Criminalística e Investigaciones para la recolección de evidencias. El caso, finalmente, fue comunicado al fiscal de turno, César Giménez, de la Unidad Penal N.º 4, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y la incautación del automóvil, mientras prosiguen las diligencias investigativas.