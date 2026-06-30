Paraguay ya piensa en Francia tras el histórico golpe ante Alemania

La Albirroja arribó a Philadelphia luego del inolvidable triunfo por penales sobre el conjunto alemán y ya comenzó su preparación en el complejo deportivo de la Universidad de Pensilvania para el compromiso del próximo sábado, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Los futbolistas que tuvieron mayor desgaste en el encuentro disputado en Boston realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto del plantel trabajó en cancha con ejercicios dinámicos y movimientos con balón bajo las órdenes de Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico.

La principal preocupación pasa por el estado físico de Omar Alderete, quien volvió a entrenar de manera diferenciada, limitándose a realizar caminatas alrededor del campo junto al cuerpo médico. Su evolución será seguida día a día para determinar si podrá estar a disposición frente al seleccionado francés.

La buena noticia para el entrenador argentino es el regreso de Diego Gómez, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y vuelve a estar disponible como una alternativa importante para el mediocampo.

En los próximos entrenamientos, Alfaro comenzará a delinear el equipo y el sistema táctico con el que intentará sorprender a otra de las grandes potencias del torneo. Tras eliminar a Alemania, Paraguay afronta un nuevo reto con la confianza fortalecida y el sueño mundialista más vivo que nunca.