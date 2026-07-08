Anthropic alquila un edificio de 16 plantas en Nueva York y duplicará su plantilla en 2026

La empresa creadora del chatbot Claude comenzará el traslado este mismo verano en un edificio renovado en el vecindario de Hudson Square. La mudanza se realizará de "forma escalonada durante los próximos años".

"El 330 de Hudson se convertirá en nuestra oficina principal en la Costa Este, sumando más de 450.000 pies cuadrados de superficie y capacidad para más de 1.700 puestos de trabajo", anotó la empresa a EFE mediante un correo electrónico.

Anthropic comenzó el año con menos de 500 empleados en Nueva York y prevé cerrar el ejercicio con más de 1.000.

La empresa señala que trabaja con una amplia variedad de clientes en la Gran Manzana: "Desde grandes empresas como Goldman Sachs y startups como Ramp hasta organizaciones sin ánimo de lucro como la Robin Hood Foundation".

La compañía agregó que su oficina neoyorquina ya era la más grande fuera de su sede en San Francisco y que el nuevo espacio tendrá capacidad para más de 1.700 escritorios.

Este movimiento forma parte de una tendencia más amplia de tecnológicas que buscan establecerse en la costa este: OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, anunció en 2024 su traslado al Edificio Puck, a menos de una milla (1,6 kilómetros) de la nueva oficina de Anthropic, mientras que Google inauguró una sede Hudson Square tras transformar un almacén ferroviario de la década de 1930 en un enorme centro tecnológico de 12 plantas.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y la administración del alcalde Zohran Mamdani han elogiado esta expansión.

Hochul afirmó en un comunicado que esta iniciativa ayudará a "consolidar a la ciudad de Nueva York como un centro tecnológico de clase mundial".

Por su parte, la presidenta interina de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, Jeanny Pak, destacó que el movimiento creará cientos de puestos de trabajo para los neoyorquinos.

Paralelamente a esta expansión en la Gran Manzana, Anthropic, que solicitó una oferta pública inicial (OPV) el mes pasado, tiene planes de construir un centro de datos en el norte del estado de Nueva York en colaboración con la empresa Fluidstack.

"Estamos construyendo infraestructura de centros de datos en Nueva York como parte de un compromiso de 50.000 millones de dólares con la infraestructura de IA en EE. UU., centrándonos en proteger a los consumidores de energía, invertir en las comunidades locales y reducir la presión sobre la red eléctrica", anota la empresa de IA.

En el ámbito medioambiental, los legisladores estatales de Nueva York aprobaron recientemente una moratoria de un año para los nuevos centros de datos a gran escala que impulsan la IA, citando preocupaciones sobre el consumo de energía.

No obstante, la gobernadora Hochul ha insinuado que podría vetar dicha legislación.