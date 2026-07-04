Duelo de titanes: ChatGPT vs. su desertor Claude

Hace dos años, Anthropic generaba US$ 100 millones anualizados. Anthropic cerró marzo de 2026 con US$ 30.000 millones en ingresos anualizados, superando los US$ 25.000 millones de OpenAI. Para junio, se proyecta que la empresa podría llegar a los US$ 45.000 millones.

La carrera por la inteligencia artificial generativa ya no se mide solo en benchmarks de modelos. Se mide en libros contables; sin embargo, todavía genera pérdidas, no llega a su punto de rentabilidad.

La brecha de usuarios vs ingresos: 900 millones vs. 288 millones

ChatGPT sigue siendo, por lejos, el asistente de IA más usado del planeta: alrededor de 900 millones de usuarios activos semanales y 50 millones de suscriptores de pago. Claude, en cambio, ocupa el cuarto puesto en tráfico web global con 288 millones de visitas mensuales, muy detrás de ChatGPT, Gemini y Copilot.

En participación del mercado de chatbots de consumo, las estimaciones ubican a ChatGPT cerca del 60% y a Claude alrededor del 4-5%.

La paradoja es que Claude con menos usuarios genera más dinero. La explicación está en el tipo de cliente que cada uno eligió conquistar. “No gana quien tiene más usuarios, sino quien logra que esos usuarios paguen más”, sostiene Ara Kharazian, economista jefe de Ramp AI Index.

Cerca del 80% de los ingresos de Anthropic provienen de clientes corporativos. La empresa afirma contar con más de 300.000 empresas usando Claude, incluyendo más de 1.000 clientes que pagan arriba de US$ 1 millón al año cada uno, y en su cartera ocho de las diez mayores compañías del Fortune 10.

OpenAI, en contraste, mantiene una base mucho más orientada al consumidor final con ChatGPT Plus, lo que implica márgenes por usuario menores y mayor exposición a la rotación.

El dato que cambió el relato

El giro más concreto llegó en mayo de la mano del Ramp AI Index: una medición mensual basada en datos de gasto real, no descargas ni pruebas gratuitas, de más de 50.000 empresas estadounidenses que usan tarjetas corporativas para pagar herramientas de IA en el mercado estadounidense.

Anthropic alcanzó el 34,4% de adopción empresarial pagada, superando a OpenAI, que quedó en 32,3%. Para entender la magnitud del cambio: hace un año, solo el 9% de las empresas pagaba por productos de Anthropic, doce meses cuadruplicó su presencia, mientras OpenAI creció apenas un 0,3%. Anthropic subió 3,8 puntos porcentuales en el mes de abril; OpenAI bajó 2,9.

Uno de cada 25 cambios de código lo hace una IA de Claude Code

Claude Code, el agente de programación que opera desde la línea de comandos y puede leer, escribir, refactorizar y depurar código en todo un repositorio de manera autónoma, según datos de SemiAnalysis, firma el 4% de todos los commits públicos de GitHub, unos 135.000 diarios, con un pico de 326.000 commits en un solo día el 15 de marzo de 2026; es decir, uno de cada 25 cambios de código que se hacen en el mundo entero lo está escribiendo una IA de Anthropic, no un programador humano. La proyección de la consultora es que llegue al 20% de todos los commits diarios antes de fin de año.

Dos apuestas, un mismo mercado

La diferencia no es solo comercial: los dos titanes construyeron ecosistemas tecnológicos distintos.

Anthropic ofrece la familia de modelos Claude 4.6 (Sonnet, Opus y Haiku), disponibles en AWS Bedrock, Google Vertex AI y Microsoft Azure Foundry. Su producto estrella en 2026 es Claude Code, con cerca de US$ 2.500 millones en ingresos anualizados. Hace poco salió del mercado Claude Fable por orden de seguridad de Estados Unidos, modelo que superaba a Mythos, que opera de forma restringida.

OpenAI, por su parte, opera con la familia GPT-5, incluyendo GPT-5.4 en ChatGPT Plus, el agente de código Codex (5 millones de usuarios semanales), el agente web Operator y la herramienta Deep Research.

OpenAI llegó a sus 3 millones de usuarios semanales de Codex en abril de 2026 con un crecimiento del 70% mensual en tókenes.

Claude Code llegó a US$ 1.000 millones de ingresos anualizados en seis meses, y a US$ 2.500 millones en nueve.

¿Y en Paraguay?

La competencia entre titanes globales tiene un correlato local. El análisis del Anthropic Economic Index sobre el uso de Claude en Paraguay, basado en 15.900 conversaciones, ubica al país en el puesto 74 de 116 con un puntaje de 0,52 en el Índice de Uso de IA, exactamente la mitad de lo esperable para su tamaño económico. Los líderes a la cabeza son: Singapur (5,3), Estados Unidos (4,58), Israel (3,84).

Entre las empresas paraguayas que ya adoptaron estas herramientas, los casos de uso son exactamente los mismos que explican el crecimiento global de Claude Code: desarrollo de software y debugging (16,1% de las conversaciones), traducción y edición profesional (11,3%) y soporte técnico de infraestructura IT (8,2%).

Para el contexto regional, por otra parte, según datos de Latamclick a julio de 2025, los países con mayor penetración de ChatGPT entre usuarios de internet mayores de 16 años son Brasil (39,8%), Colombia (32,4%), Argentina (28,8%), Chile (25,4%) y México (24,6%). Paraguay aún no figura en el ranking.

Valuaciones que desafían la historia

En mayo, Anthropic cerró una ronda de US$ 65.000 millones liderada por Sequoia Capital, Altimeter, Dragoneer y Greenoaks, elevando su valoración a US$ 965.000 millones. Supera la última valuación de OpenAI, de entre US$ 730.000 y US$ 852.000 millones.

La carrera tiene un tramo adicional de complejidad: ninguna de las dos empresas es rentable en términos convencionales. OpenAI proyecta pérdidas de hasta US$ 85.000 millones anuales, subsidiando los costos de los millones de usuarios gratuitos de ChatGPT. Anthropic apunta en el 2026 a su primer trimestre con rentabilidad.