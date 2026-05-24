Google vuelve a apostar por las portátiles

Con una fusión entre el ecosistema Android, ChromeOS y la inteligencia artificial de Gemini se promete “cambiar nuestra forma de interactuar” con las pantallas en las que el cursor ya es hace años nuestro “guía” entre los programas y el quehacer diario en la navegación digital.

Ahora, este año se anunció la Googlebook, una flamante categoría de notebooks diseñadas desde sus cimientos para dar su máximo posible al estar potenciada por la inteligencia artificial (IA) de sus creadores, Gemini.

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¿Qué es exactamente la Googlebook?

Según detalla la compañía, aunque aún con varias reservas sobre especificaciones, la Googlebook es el “resultado de unir lo mejor de dos mundos”, siendo estos el sistema operativo de Android con sus aplicaciones y el sistema operativo ChromeOS, también acompañado del navegador más utilizado en todo el mundo, Google Chrome. A nivel de diseño, aseguran que se tratará de equipos de “hardware premium y ultraligeros”.

Por otra parte, Google no fabricará estas máquinas de por sí, sino, como la Chromebook, también ya confirmaron alianzas con gigantes de la industria como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, por lo que se espera que los dispositivos tengan una variedad de formas y tamaños, pero lo seguro es que todos compartirán un rasgo físico inconfundible: una barra luminosa única y funcional conocida como glowbar.

Ahora, si uno se pregunta qué específicamente sería lo “revolucionario” en esta nueva computadora, como se mencionaba, su “joya” va a estar en la pantalla. Se espera que la Googlebook introduzca el Magic Pointer (puntero mágico), una función cocreada con el equipo de Google DeepMind. La función sostiene que con solo agitar el cursor, la inteligencia de Gemini “cobra vida” en la punta de la flecha para ofrecer sugerencias contextuales al instante.

“Si apuntas a una fecha en un correo, te ayudará a agendar la reunión; si seleccionas la foto de una sala y la de un sofá nuevo, te ayudará a visualizarlos juntos”, detalla Google. También va a incorporar la herramienta Create My Widget (crear mi widget), que permitirá a los usuarios diseñar paneles interactivos y personalizados simplemente escribiendo un prompt.

“Gemini puede conectar tus apps, como Gmail o Calendar, y buscar en internet para crear, por ejemplo, un rastreador en vivo para un viaje, todo en tu escritorio”, explican.

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La computadora de la mano con el celular

Otro de los anuncios es que gracias a su integración con el ecosistema Android, la Googlebook cuenta con Cast My Apps (proyectar mis aplicaciones), una función que va a permitir usar las aplicaciones del celular directamente en la pantalla de la notebook sin necesidad de instalar un programa adicional.

Inclusive, mediante el Quick Access (acceso rápido), uno podrá ver, buscar y adjuntar los archivos del teléfono desde el explorador de la computadora como si estuvieran guardados en ella, sin requerir una transferencia.

¿Cuándo sale a la venta?

Para los interesados, se espera que la Googlebook sea lanzada en otoño (primavera para nosotros) de este año, aunque su precio aún permanece en incógnita, por lo que para más datos, solamente quedará esperar.

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