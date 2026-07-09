Varsovia y París denuncian auge de guerra híbrida rusa por avances ucranianos en el frente

"Francia y Polonia llevan ya casi cuatro años en el punto de mira de Rusia, que muestra una agresividad muy marcada en lo que se conoce como los ámbitos híbridos: ciberataques y campañas de desinformación", dijo Barrot, quien añadió: "cuanto más se ve en apuros Vladimir Putin en el frente, más fracasos acumula y más se multiplican este tipo de provocaciones".

El jefe de la diplomacia gala, que habló en una rueda de prensa junto a su homólogo polaco, indicó que se puede detectar una correlación entre las dificultades de Vladimir Putin en el frente de batalla en Ucrania y el aumento de la agresividad híbrida rusa, sobre todo, porque Kiev actualmente hace retroceder a las tropas de Moscú.

"La resistencia ucraniana les está haciendo retroceder en la línea del frente" y Ucrania "ahora consigue golpearle en lo más profundo del territorio ruso y recientemente ha logrado cortar de forma impresionante las vías de abastecimiento de los ejércitos de Vladimir Putin", comentó Barrot.

Por su parte, Sikorski apoyó los comentarios de Barrot y advirtió que "Rusia libra una guerra híbrida y cinética contra Polonia y Francia".

"Los rusos han realizado acciones de provocación con cabezas de cerdo para exacerbar sentimientos religiosos", comentó el titular de Asuntos Exteriores polaco.

Sikorski aludió así a un suceso ocurrido en septiembre del año pasado, en el que al menos nueve cabezas de cerdos aparecieron frente a mezquitas de París y de localidades aledañas.

"Atacan nuestras infraestructuras críticas, utilizan una flota fantasma para el mapeo de infraestructuras críticas, y también hay incendios, ataques de drones y escuadrones de la muerte que buscan asesinar a los enemigos de Putin", denunció Sikorski.

La rueda de prensa de ambos ministros tuvo lugar en el marco de la conferencia anual de embajadores de Polonia, donde Barrot participó como invitado de honor.

Además, según anunció Sikorski, los jefes de Gobierno de Francia y Polonia mantendrán un nuevo encuentro bilateral en los próximos días para coordinar el próximo paquete de sanciones contra Moscú y el envío de ayuda militar a Ucrania.