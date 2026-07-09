Video: dos menores resultan heridos tras chocar en moto contra un camión en Luque

Dos adolescentes resultaron con heridas de consideración luego de chocar la motocicleta en la que circulaban contra un camión en la ciudad de Luque. El accidente de tránsito, ocurrido en la tarde del miércoles, quedó registrado por una cámara de circuito cerrado y es analizado por los investigadores.

La Policía Nacional sostiene que, de acuerdo con las imágenes y las primeras averiguaciones, el siniestro habría sido consecuencia de una imprudencia de los menores al no respetar la luz roja del semáforo.

Lea más: accidente de tránsito

El accidente quedó registrado en video

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 sobre las calles Rosario y 24 de Mayo. En el video de circuito cerrado se observa que la motocicleta circulaba por la calle Virgen del Rosario cuando el semáforo ya marcaba la luz roja para ese sentido de circulación.

En ese momento, un camión Mercedes-Benz Atego comenzó a avanzar tras habilitarse el paso. Los adolescentes no lograron detener la marcha de la motocicleta y terminaron impactando contra el vehículo de gran porte.

Según explicó el subjefe de la Comisaría 3ª Central de Luque, comisario Gustavo Paiva, el conductor del camión alcanzó a avanzar apenas unos metros y volvió a frenar, lo que evitó que las consecuencias fueran aún más graves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Violento choque sobre Mariscal López: conductor quedó gravemente herido tras chocar contra el paseo central

Dos menores sufrieron lesiones

El conductor de la motocicleta, un adolescente de 16 años, llevaba casco protector al momento del accidente. Presentó lesiones en el hombro, la espalda y otras partes blandas del cuerpo.

Su acompañante, de 15 años, también sufrió heridas de consideración, principalmente en una de las manos, al intentar amortiguar la caída. Ambos fueron asistidos por bomberos voluntarios y trasladados al Hospital General de Luque.

De acuerdo con el jefe policial, los padres de los adolescentes no se encontraban en el lugar. En uno de los casos, los progenitores residen fuera de la ciudad y, en el otro, uno de ellos está en el exterior del país, por lo que familiares cercanos asumieron la representación de los menores.

Lea más: Accidente fatal en la avenida España y Sacramento de Asunción

Policía apunta a una imprudencia

El comisario Paiva sostuvo que las imágenes de circuito cerrado muestran que los adolescentes no adoptaron las medidas necesarias para detener la motocicleta pese a que el semáforo ya se encontraba en rojo.

Afirmó además que no se trató de un exceso de velocidad, sino de una maniobra imprudente y de la falta de experiencia en la conducción. “A Dios gracias, el camionero pudo volver a detener la marcha y evitar un desenlace mucho peor”, expresó.

El conductor del camión, de 44 años, fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo (0,00 mg/L). Por disposición del Ministerio Público recuperó su libertad y el vehículo quedó liberado, mientras que la motocicleta fue incautada para las investigaciones.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Augusto Ledesma, quien ordenó las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente.