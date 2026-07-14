Las galaxias habrían evolucionado más rápidamente de lo que se creía

Un equipo encabezado por la Universidad de Durham (Reino Unido) ha descubierto el ejemplo más lejano encontrado de una estructura compacta en la que se forman estrellas en el corazón de una galaxia.

Los investigadores usaron datos del telescopio espacial James Webb para estudiar una galaxia que se observa tal y como era apenas 4.500 millones de años después del Big Bang

En el centro de esta identificaron un disco nuclear, que es una estructura densa y giratoria de estrellas situada en el centro de la galaxia, la cual forma activamente nuevas estrellas y sigue creciendo.

Los discos nucleares son habituales en las galaxias cercanas y maduras, pero no se habían observado en una época tan remota de la historia cósmica, lo que demuestra que las galaxias ya desarrollaban estructuras internas complejas mucho antes de lo que se había supuesto.

El disco nuclear parece haberse formado a partir de una estructura estelar alargada en forma de barra que se extiende a lo largo de la galaxia y que es una característica habitual de muchas galaxias espirales actuales.

Esas barras actúan como motores cósmicos, impulsando el gas y las estrellas hacia el centro y contribuyendo a la formación de nuevas estructuras.

Aunque estudios anteriores habían demostrado que las barras pueden formarse en una etapa temprana, no había pruebas directas de que ya estuvieran remodelando las galaxias en esta etapa de la historia del Universo.

La autora principal del estudio, Zoe Le Conte, de la Universidad de Durham, indicó, en un comunicado, que este es "un descubrimiento extraordinario e inesperado que hará que los astrónomos se replanteen la idea de la evolución de las galaxias y la influencia de las barras estelares en el Universo primitivo".

A pesar de su gran distancia, el disco nuclear recién descubierto comparte muchas de las mismas propiedades que los discos nucleares que se encuentran hoy en día en galaxias cercanas.

Esto sugiere -agregó- que las galaxias no evolucionaron lentamente hasta alcanzar su forma actual, sino que maduraron rápidamente, siguiendo trayectorias evolutivas similares a lo largo de miles de millones de años.

Estos hallazgos tienen otras implicaciones, pues se cree que los discos nucleares actúan como depósitos de gas que, con el tiempo, pueden alimentar a los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de la mayoría de las galaxias.

Por ello, podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo crecieron los agujeros negros durante la época de mayor actividad cósmica.

El equipo tiene previsto dar continuidad a este descubrimiento con nuevas observaciones para estudiar cómo se mueven las estrellas y el gas dentro de la galaxia, lo que puede ayudar a confirmar exactamente cómo se formó el disco nuclear y con qué eficiencia la barra está impulsando el material hacia el centro.