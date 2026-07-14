IPS: “El vendehúmo Isaías Fretes jamás presentó una denuncia”, dice su exasesor

El sindicalista Sergio Lovera dejó de ser el asesor principal del presidente del IPS, Isaías Fretes, tras presentar su renuncia “indeclinable” al cargo. Al respecto, el economista sostuvo que “el doctor Fretes me pidió la renuncia”.

Según Lovera, el pedido de su salida supuestamente se originó por parte de un asesor de la presidencia de la República al que identificó como “JJ”.

“El asesor del Presidente de la República, JJ, le pidió (a Fretes) mi renuncia. 'Me voy yo o te vas vos’, me dijo; si ese es el problema, yo hago la renuncia. Soy jubilado, no hay drama”, detalló.

Asimismo, mencionó que él cometió “varios pecados institucionales”, en el sentido de denunciar millonarios “fatos” que vendrían de la administración pasada -la de Jorge Brítez- y hasta ahora no serían investigados o abordados.

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Isaías Fretes es “vendehúmo”, según Lovera

Según relata el exasesor, Fretes había ido a su domicilio para proponerle “limpiar el IPS” y con esa promesa aceptó el cargo, pero luego él se encontró con que supuestamente era “JJ” quien mandaba dentro de la previsional.

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“Isaías Fretes no puede cambiarle a nadie, no disponía nada y no mandaba en el IPS. Yo iba sumando pecados, intervengo, el famoso container, estructuras, extensiones... nada se hizo. Encontré más fatos, 50 millones de dólares de la administración anterior; no nos recibieron, instrucciones de dejar sin efecto”, agregó.

Sobre su salida, aseguró que él no planeaba ser un asesor para “callarse” o “prestarse”, por lo que sostiene que ahora su renuncia es “con la frente alta” luego de más de 25 años de antigüedad en el IPS.

“El vendehúmo Isaías Fretes jamás presentó una denuncia penal, jamás hizo una separación de cargo, no hizo sumario porque no le da el cuero. Yo soy leal a la institución, a los cotizantes, a los jubilados, a la patria. Isaías me pide la renuncia por orden de JJ", reiteró.

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“Varias bombas” dentro de IPS

Finalmente, Lovera también denunció que “se están preparando varias bombas” dentro del IPS, entre asesores externos, fideicomisos, préstamos y bonos, con la supuesta intención de que el dinero de la previsional vaya al exterior.

“Ahí no podemos controlar nada y ahí IPS se funde. Hay diferencias profesionales que tuve con sus asesores, entre comillas, que son asaltantes. Están los mismos gerentes de Brítez. Yo molestaba en el IPS; me pidieron la renuncia, renuncié y aquí estoy firme”, sentenció sin descartar tampoco presentar una eventual denuncia penal en la que se mencione a Fretes como “cómplice”.

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