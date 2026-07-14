Títulos falsos: MEC confirma que médicos, abogados e ingenieros integran lista

Las investigaciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la expedición e inscripción de títulos falsos siguen revelando nuevas irregularidades. El ministro Luis Ramírez confirmó este martes que los indicios ya alcanzan a profesionales de distintas áreas, entre ellas medicina, enfermería, ingeniería y otras carreras de la salud, además de los casos inicialmente vinculados al sector docente.

Según explicó el secretario de Estado, la pesquisa comenzó con títulos del magisterio, pero permitió descubrir un esquema mucho más amplio. “La cabeza de la investigación fueron los maestros, pero ahí descubrimos un montón de otras cosas”, sostuvo.

Lea más: MEC: Ya son más de 300 los títulos falsos bajo investigación fiscal y hay cientos bajo sospecha

Ramírez sostuvo que la situación “es grande, es profunda y afecta a todas las áreas del saber, lastimosamente”.

MEC detectó 130.000 transacciones presuntamente irregulares

El ministro informó que la auditoría interna que viene realizando la institución permitió identificar 130.000 transacciones presuntamente irregulares realizadas mediante 550 códigos de acceso que permanecían habilitados pese a que sus titulares ya no cumplían funciones en esas áreas.

Explicó que esos usuarios seguían activos en el sistema de registro de títulos y eran utilizados para efectuar cargas en horarios en que las oficinas permanecían cerradas, como madrugadas, fines de semana o días no laborables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, aclaró que esas operaciones aún están siendo investigadas. “Todavía no podemos decir si está directamente vinculada a títulos falsos, pero hay una presunción muy grande de que eso terminaba en inscripciones irregulares”, indicó.

Lea más: Títulos falsos en el MEC: récord de 283 funcionarios sumariados

Detectaron un sistema que impedía rastrear el origen

Durante la auditoría, el MEC también encontró un mecanismo que impedía identificar desde qué dirección IP o computadora se realizaban determinadas cargas al sistema.

Ramírez afirmó que esa herramienta ya fue desinstalada y que actualmente se implementó un mecanismo transitorio que combina controles digitales y verificación humana mientras se desarrolla una nueva plataforma.

El objetivo, explicó, es contar antes de fin de año con un sistema que se integre con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Esa actualización permitirá verificar automáticamente si las carreras están habilitadas y acreditadas antes de registrar un título.

Más de 280 funcionarios fueron sumariados

El titular del MEC señaló que, desde el inicio de las investigaciones a finales de 2023, 283 funcionarios fueron sumariados por su presunta vinculación con irregularidades relacionadas con títulos. Además, 13 personas fueron apartadas de sus cargos: siete directores y seis jefes.

Sin embargo, señaló que los sumarios administrativos no implican responsabilidad penal y que todos los documentos fueron remitidos al Ministerio Público, que es el encargado de investigar a profundidad.

Lea más: Títulos falsos: ¿Cuáles son las universidades investigadas?

Varias universidades aparecen entre las irregularidades

Ramírez comentó que la auditoría detectó diversas modalidades de presuntas falsificaciones. Entre ellas, mencionó títulos con firmas de rectores que no correspondían a la fecha de emisión y documentos de personas que, según las propias universidades, nunca estuvieron matriculadas.

También relató que algunas instituciones confirmaron que ciertos estudiantes abandonaron sus carreras antes de graduarse, pese a que posteriormente aparecieron con títulos registrados.

Según los datos dados a conocer anteriormente, algunas de las que serán intervenidas por el Cones son la Universidad Privada del Guairá (UPG), Unichaco, Unisal (Universidad privada San Lorenzo) y el Instituto Técnico Superior “San Expedito”.

Para el ministro, depurar el sistema permitirá recuperar la confianza en los títulos universitarios. “Vamos a darle valor al título. Vamos a ordenar esto para que cuando haya alguien con un título, todo el mundo sepa que realmente hizo la carrera”, concluyó.