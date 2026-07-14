Títulos falsos: MEC “premia” con nuevo cargo a directora destituida tras escándalo

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, se ufanó de una cifra “histórica” de 283 sumariados y de haber separado a 13 funcionarios – siete directores y seis jefes-, por tener supuestas vinculaciones y que ocupaban puestos clave relacionados con el escándalo de los títulos falsos.

El único cambio publicado hasta ahora, a través de un decreto presidencial del 9 de junio, fue el de Zulma Díaz Penayo, quien fue separada como directora general de Universidades e Institutos Superiores. En su lugar asumió Carmen Paredes.

No obstante, en medio del revuelo trascendió en redes sociales que además, Luis Carísimo, un funcionario de carrera, fue designado como director de Universidades e Institutos Superiores. Esta clave dependencia se encuentra un escalón por debajo de la dirección que ocupa Carmen Paredes, ambos dependientes del Viceministerio de Educación Superior.

Carísimo asumió el puesto en lugar de Natalia Ortiz Benítez, una de las jefas separadas del cargo por el ministro de Educación, en el marco de la causa de los documentos universitarios apócrifos.

Títulos falsos: el “premio” de Luis Ramírez para la funcionaria separada del cargo

Si bien Natalia Ortiz Benítez fue separada del cargo de directora de Universidades luego del escándalo por los diplomas no auténticos, finalmente el ministro de Educación, Luis Ramírez, decidió “premiarla” con otro alto puesto y encima dentro de la misma dependencia, o sea, el Viceministerio de Educación Superior.

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Natalia Ortiz es ahora directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior, lugar de confianza dentro de las oficinas del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene. Percibe mensualmente G. 18.886.660, de los cuales G. 9.958.460 son en concepto de bonificaciones y “otros gastos” del personal.

Pero, ¿quién es Natalia Ortiz Benítez? La funcionaria es hermana de Rossana Estrella Ortiz Benítez, directora general de Cooperación, representante del MEC ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Además hay otra familiar en el MEC, Gabriela Nicole Rivaldi Ortiz, hija de Rossana, por ende, sobrina de Natalia.

Según fuentes en la cartera educativa, las hermanas Ortiz son parte del equipo del presidente de la Cámara de Diputados, el colorado cartista Raúl Latorre, pero se desconoce si el legislador ejerció algún tipo de influencia a favor de la flamante directora de Gabinete de Educación Superior.

MEC: “premiada” estuvo apenas seis meses en el cargo

Natalia Ortiz había sido nombrada como directora de Universidades en el MEC el 17 de diciembre del 2025, y tras seis meses, fue cambiada nuevamente. En ese momento, se mencionaba en la entidad que la misma había sido beneficiada por favores políticos, debido a la campaña realizada para que Romina Medina, esposa del jefe de Gabinete Aníbal Zapattinni, ganara las internas coloradas para ser candidata a concejala, aunque después perdió.

Un dato no menor con respecto a lo partidario es que Luna Abigail Velázquez Ortiz, quien sería igualmente pariente de las hermanas Ortiz, trabaja como secretaria en la oficina del diputado Raúl Latorre.

“El respaldo político que tiene la familia Ortiz es fuerte, no se les puede tocar a ellas”, afirmó una fuente del MEC a ABC.

Títulos falsos: la “conexión” Orlando Arévalo en el MEC

Las hermanas Ortiz, Rossana y Natalia, también aparecen en eventos públicos y privados como fiestas de cumpleaños de funcionarios del MEC en compañía del exdiputado Orlando Arévalo, dueño de varios Institutos de Formación Docente (IFD), que ya estuvieron en la mira por presuntas irregularidades.

El 6 de febrero del 2025, este diario publicaba un artículo titulado “Peña premia a cercana de Orlando Arévalo con alto cargo en el MEC”, en relación con el nombramiento de Rossana Ortiz como representante del MEC ante la Unesco.

En la misma nota, se publicó la foto de la fiesta de cumpleaños del funcionario Marcelo Duprat, en compañía de varios trabajadores de la cartera educativa. En el festejo también estuvo Orlando Arévalo.

Zulma Díaz Penayo, también desvinculada de su puesto de directora de nivel, era la secretaria de Orlando Arévalo cuando este tenía rango de director en el MEC, en el 2017, de la mano del exministro de Educación y actual ministro del Interior, Enrique Riera.