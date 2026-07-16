Nvidia destaca su colaboración con empresas japonesas durante visita de Huang a Tokio

Nvidia destacó el uso de sus modelos abiertos Nemotron y Agent Toolkit por parte de bancos como Mizuho o Rakuten Bank, el grupo de inversión Softbank y la Universidad de Tokio, así como sus vínculos con el fabricante automovilístico Toyota para integrar la IA en vehículos e infraestructuras, según varios comunicados publicados este jueves en su página web.

"Junto con líderes en IA en Japón, Nvidia está impulsando la creación de un ecosistema de IA abierto que acelera los nuevos descubrimientos", afirmó Huang en un comunicado, lo que según la compañía estadounidense contribuirá al desarrollo de modelos adaptados al lenguaje y la industria nipona.

El gigante tecnológico destacó el creciente interés en el archipiélago por la IA física como una solución para "mantener la productividad" ante la escasez de trabajadores causada por su crisis demográfica, con un decrecimiento de la población y unas tasas de natalidad en mínimos históricos, sin tener que recurrir a mano de obra extranjera.

"Nvidia está impulsando una alianza histórica entre Estados Unidos y Japón, su primer socio internacional en la Misión Génesis", añadió la compañía, en referencia al esfuerzo estadounidense destinado a acelerar el descubrimiento científico mediante IA.

Tokio y Washington anunciaron el pasado mes una alianza de investigación sobre IA en el marco de este programa, con inversiones de 1.000 millones de dólares (alrededor de 861.200 euros).

Nvidia añadió además que presentará esta semana junto con su socios en Japón los "últimos avances del ecosistema de IA", coincidiendo con la presencia de Huang en el archipiélago, a donde llegó el miércoles.

El presidente del gigante tecnológico estadounidense participó en la víspera en un evento organizado por la multinacional japonesa de desarrollo y distribución de juegos Sega, en el capitalino barrio de Akihabara, durante el que celebraron tres décadas de colaboración.

Nvidia afirmó en un comunicado que llevará 'Virtua Fighter Crossroads', un videojuego de lucha en desarrollo que será publicado por Sega, a RTX Spark, un nuevo "superchip" para ordenadores personales (PC) de Windows con el que la compañía busca desafiar el histórico dominio de Intel y AMD en este segmento.

Durante el evento, Huang adelantó un "anuncio muy importante" que realizará este jueves sobre colaboraciones en robótica e IA física junto con el Gobierno japonés, según reportaron medios japoneses como el económico Nikkei, aunque por el momento se desconocen los detalles.