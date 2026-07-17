Uruguay ve en la llegada de Tesla un reconocimiento a su política de movilidad eléctrica

Así lo aseguró a la prensa este viernes la ministra de Industria, Energía y Minería uruguaya, Fernanda Cardona, horas antes de que la mencionada compañía haga su presentación oficial en el país suramericano.

La titular de la cartera celebró la llegada de Tesla porque esto significa más oportunidades para el país y destacó la experiencia y la trayectoria de la empresa.

"Una marca que tiene su trayectoria y su experiencia está confiando y es un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica que venimos llevando desde hace tanto tiempo, así que lo veo con buenos ojos", enfatizó.

Asimismo, Cardona dijo que espera que esto implique "más oportunidades" en otras áreas de trabajo y contó que cuando se mantuvo una reunión con la empresa no solo se habló de vehículos eléctricos, sino también de carga y otros vectores que hay que desarrollar y que van de la mano del trabajo que Uruguay está haciendo en política eléctrica.

"Todas las grandes marcas que tienen buenas ventas a nivel de coches eléctricos ya están considerando que pensar en la carga es parte de su negocio en este momento. Eso abre también nuevas oportunidades de trabajo y más desafíos para Uruguay", indicó.

En ese sentido, señaló que tener infraestructura de carga en todo el país implica que puedan crecer otras áreas de trabajo como -por ejemplo- el turismo.

Actualmente, Uruguay cuenta con una red de más de 500 cargadores ubicados en las 19 provincias (departamentos) del país.

América Latina y el Caribe alcanzó los 837.014 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en uso en el primer trimestre de 2026 y podría superar el millón antes de que se termine el año, según informó el pasado 24 de junio la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

Uruguay registró un aumento cercano al 300 % respecto al mismo período anterior.