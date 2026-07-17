Socios del Centenario, molestos por evento con Camilo Pérez: este es el motivo

Un grupo de socios activos y vitalicios del Club Centenario se encuentran juntando firmas para presentar una nota de protesta ante la Comisión Directiva tras la realización del evento Forbes Real Estate Summit, llevado a cabo el pasado 14 de julio en los salones de la institución. El descontento radica en la participación del candidato colorado a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, quien formó parte del panel de expositores.

“Las normas que rigen nuestra prestigiosa institución son sumamente claras y estrictas con respecto a la absoluta prescindibilidad de actividades partidarias dentro de nuestra comunidad”, señala parte de la nota fechada el 15 de julio.

Del mismo modo, remarcan que introducir a un candidato que se encuentra en plena campaña dentro de dicho espacio usando una plataforma de difusión comercial vulnera el espíritu de prescindencia política.

“El Club Centenario no puede, bajo ninguna circunstancia, prestar su infraestructura, su prestigio ni su nombre para que actores políticos realicen proyecciones de su imagen pública o debates de campaña, independientemente de quién sea el organizador formal o del carácter supuestamente privado de la reserva de los salones”, sostienen.

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El estatuto prohíbe actividades partidarias

La nota de protesta fundamenta el reclamo citando las normas que rigen al tradicional club social. Recuerdan que el Capítulo 1, Artículo 1 del Estatuto Social consagra que el Club Centenario es una asociación civil “de carácter social, cultural y deportivo”.

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En tanto que el Artículo 47 señala: “No está permitido iniciar o mantener en el local social reuniones, altercados o discusiones de carácter político o religioso. La contravención a esta disposición motivará la suspensión del socio y en caso de reincidencia, su expulsión”.

Para los socios denunciantes, el argumento de que la actividad haya sido encuadrada bajo la modalidad de un “evento privado” o de carácter corporativo de un tercero (en este caso, organizado por la Revista Forbes) resulta “inaceptable e insuficiente” para justificar la presencia de un político en plena campaña electoral dentro del predio.

Camilo Pérez usó fotografías en su perfil de campaña

Desde que se encuentra en campaña, el candidato colorado cartista, Camilo Pérez, mantiene activas dos cuentas en la red social Instagram. Una de ellas, con el usuario @camiloperezintendente2026, donde el contenido se ciñe a actividades proselitistas.

Fue justamente en este perfil que el aspirante a la Intendencia de Asunción compartió fotografías del citado evento.

“Una ciudad que quiere cambiar necesita planificación, gestión y decisiones que generen confianza para invertir. Gracias a Forbes Paraguay por la invitación al Real Estate Summit”, escribió el candidato en la publicación a la que añadió hashtags relacionados a su campaña.

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