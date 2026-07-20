Asocian el síndrome de ovario metabólico poliendocrino con un mayor riesgo cardiovascular

La conclusión se extrae de un estudio longitudinal retrospectivo con datos de 413.450 mujeres entre 18 y 50 años con este síndrome.

El objetivo -describen las autoras en su artículo- era determinar si el citado síndrome se vincula con un incremento de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales.

Para ello se compararon dos grupos de mujeres, con y sin esta afección y con una edad media de 31 años.

El resultado fue que el riesgo para la mencionada enfermedad cardiovascular fue mayor en el grupo con el síndrome ovárico en comparación con el grupo control, con un cociente de riesgo ajustado de 4,4.

Este mayor riesgo de enfermedad cardíaca se mantuvo incluso después de considerar la obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes.

Esto sugiere que otros factores biológicos relacionados con el síndrome podrían contribuir a las enfermedades del corazón.

"Nuestros hallazgos, que muestran que las mujeres con este síndrome presentaron una mayor incidencia de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, subrayan la necesidad de educar a los profesionales de la salud y concienciar a las pacientes sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular para mejorar la implementación de intervenciones preventivas tempranas", resumen las autoras.

Esta detección temprana tiene que ir acompañada de otras medidas como la alimentación saludable y la actividad física regular para ayudar a reducir el riesgo a largo plazo, apuntan las investigadoras, que señalan algunas limitaciones del estudio, especialmente que se basa en datos de registros administrativos (de entre 2000 y 2022).

Esto puede provocar, por ejemplo, errores de clasificación y recopilación incompleta de detalles clínicos.

Pluvio Coronado, profesor titular de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de sección del Hospital Clínico San Carlos dice que el estudio aporta evidencia sólida con un tamaño relevante.

Evidencia una vinculación ya previamente documentada de que este síndrome aumenta el riesgo cardiovascular por su asociación con la diabetes, obesidad o trastorno hormonal, explica a Science Media Centre, una plataforma de recursos científicos para periodistas.

El trabajo aporta una evidencia más firme a la previa, incluso después del ajuste por factores de riesgo registrados.

"Sin embargo, no es un estudio que, por diseño, demuestre causalidad ni permite afirmar que el riesgo residual se deba necesariamente a mecanismos biológicos propios del síndrome, aunque en mi opinión sí va encaminado a esa línea", apunta el experto, que no participa en la investigación.

El síndrome de ovario poliquístico pasó recientemente a llamarse síndrome ovárico metabólico poliendocrino para hacer hincapié en la parte metabólica y endocrina, más allá de una afección ginecológica.