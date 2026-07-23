EEUU vs. China por la IA, colombiano llega a OpenAI y otros clics tecnológicos de América

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que el Gobierno de Donald Trump investigará si empresas chinas han desarrollado modelos de IA a partir de sistemas estadounidenses, y advirtió que recurrirán a sanciones si hubo "robo de propiedad intelectual".

Las declaraciones llegan en medio de una creciente competencia entre las dos economías más grandes por el liderazgo en IA, especialmente después de que empresas chinas presentaran modelos que compiten con firmas como OpenAI o Anthropic en rendimiento y eficiencia de costos, entre ellas la startup Moonshot AI, que presentó Kimi K3.

OpenAI anunció el ingreso del empresario colombiano David Vélez, fundador de Nubank, en las juntas directivas de su negocio comercial y su entidad sin ánimo de lucro. La empresa destacó que Vélez ha guiado a su empresa "a través de cambios importantes tecnológicos y de mercado, uniendo innovación ambiciosa con gobernanza disciplinada, resiliencia".

Vélez enfatizó que la tecnología es una herramienta de creación de oportunidades cuando cubre "necesidades" humanas y "se basa en la confianza", y se propuso "contribuir a los esfuerzos de OpenAI para llevar una IA útil a todos".

Netflix oficializó la compra de InterPositive, la empresa de IA creada por el actor Ben Affleck, por un valor de 587 millones de dólares. Así, el gigante del entretenimiento sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos tecnológicos.

Fundada en 2022, la empresa de Affleck se dedica a crear modelos de IA basados en los diarios de una producción para que los cineastas los puedan introducir en el proceso de postproducción "para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales", explicó el actor.

Truth Social, la red social de Donald Trump, anunció que venderá a empresas de Wall Street acceso más rápido a las publicaciones del mandatario, cuyas declaraciones suelen influir en los mercados financieros, según Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de la plataforma.

El servicio, denominado Truth API, distribuirá las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social, incluida la de Trump, a una velocidad superior a las notificaciones convencionales. API ya cuenta con algunos clientes antes de su lanzamiento oficial el 1 de agosto.

Los comisionados del Condado de Palm Beach, en el sur de Florida, rechazaron por mayoría la ampliación del 'Proyecto Tango' para construir un gran centro de datos de IA junto a una urbanización y una escuela primaria. Esto no anula toda la edificación en el terreno: una autorización de 2016 permite a la promotora, PBA Holdings, levantar 1,2 millones de pies cuadrados de almacenes y un centro de datos de menor tamaño.

Lo que la comisión bloqueó fue su conversión en un campus de casi 334.000 metros cuadrados, con 600 empleados en tres turnos. Este habría sido el primer centro de datos de 'hiperescala' del condado.

El regulador chino de internet dio luz verde a Apple para utilizar sus servicios de IA en sus teléfonos inteligentes iPhone en ese país, tras dos años de espera.

El ente señala que la autorización -concedida también a servicios similares de Huawei o la surcoreana Samsung para 'smartphones'- tiene por objetivo "facilitar el desarrollo innovador y el uso regulado de los servicios de IA generativa".

La Justicia estadounidense cerró casi 2.000 páginas web que emitieron en tiempo real partidos del Mundial de fútbol pese a no contar con derechos, más de la mitad de ellas basadas en Colombia (1.140), según se informó en un comunicado, donde se menciona a otras naciones como Brasil (309), República Dominicana (256), Perú (28) y Argentina (14).

La Operación Tarjeta Roja fue lanzada por las autoridades estadounidenses en el marco del torneo, que también incluyó operativos de búsqueda e incautación en Colombia para combatir la falsificación de ropa deportiva.