La galaxia de Andrómeda frena en cerca de un 80 por ciento la creación de estrellas

Los astrónomos calcularon esta caída por la cantidad de gas que la galaxia convierte cada año en nuevas estrellas, hace 500 millones de años transformaba el equivalente a la masa del Sol cada año y en la actualidad apenas llega a una quinta parte, lo que representa una reducción de cerca del 80%.

El trabajo, publicado en la revista especializada 'The Astrophysical Journal', combinó dos rastreos del Hubble que cartografiaron dos tercios de Andrómeda y midieron unos 200 millones de estrellas, una por una.

Los autores creen que no se está quedando sin material para crear estrellas, sino que atraviesa una desaceleración natural tras una etapa mucho más activa, hace unos 2.000 millones de años.

"Es como cuando terminas de correr un maratón, a veces necesitas parar a tomar aire", comparó Tobin Wainer, autor principal e investigador de la Universidad de Washington.

El equipo apunta además a la pequeña galaxia satélite M32 como principal culpable, ya que la caída de actividad fue más acusada en la zona de Andrómeda cercana a ese vecino, aunque en el mismo estudio reconocen que no pueden confirmarlo.

Situada a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra y visible a simple vista desde cielos oscuros, Andrómeda es una galaxia espiral de tamaño similar al de la Vía Láctea, y estudiarla permite asomarse al pasado y al futuro de nuestra propia galaxia.