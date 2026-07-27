Muere Gunther von Hagens, polémico anatomista creador de los cuerpos plastinados

El polémico anatomista alemán Gunther von Hagens, conocido por sus exposiciones de cadáveres humanos, falleció, informó este lunes su equipo, que precisó además que el cuerpo será “plastinado”, refiriéndose a la técnica de conservación que él mismo desarrolló.

“Con profunda tristeza, su familia y el Instituto de plastinación anuncian el fallecimiento del doctor Gunther von Hagens, inventor de la plastinación y creador de las exposiciones Body Worlds, ocurrido el 24 de julio de 2026 a los 81 años”, señaló la organización en un comunicado.

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Doctor Muerte

Apodado “Doctor Muerte”, Von Hagens inventó un método de conservación de tejidos humanos conocido como plastinación, que consiste en extraer el agua y la grasa de los tejidos y sustituirlas por silicona o resina epoxi.

Posteriormente, exhibía cuerpos humanos -- y de animales -- en distintas posturas, lo que hacía posible observar músculos, esqueletos y órganos.

Estas exhibiciones, presentadas en numerosos países, suscitaron controversias y en ocasiones las autoridades intentaron prohibirlas.

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La plastinación

“Gunther von Hagens había expresado el deseo de que su propio cuerpo fuera plastinado tras su muerte. Su familia anunció que respetará y cumplirá esa voluntad”, señala asimismo el comunicado.

Su equipo destacó que sus exposiciones contribuyeron a “hacer accesible la anatomía al gran público”, fomentando “la reflexión sobre la salud, la enfermedad, los estilos de vida y la mortalidad”.

También lo describió como “un pionero, un investigador, un inventor” y un “pensador iconoclasta y a veces controvertido”.

La exposición permanente que abrió en Berlín en 2015 se enfrentó a una fuerte oposición de las autoridades locales, que llevaron el caso ante los tribunales al considerar que vulneraba la legislación. Sin embargo, la justicia acabó dando la razón a sus promotores.

También en Moscú las autoridades abrieron temporalmente una investigación en 2021 al estimar que la exposición podría infringir las “normas morales” y la legislación rusa.

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Quién era Gunther von Hagens

Von Hagens, fallecido tras una “larga y grave enfermedad”, según su equipo, creció en la antigua Alemania Oriental. Allí fue encarcelado por intentar huir del régimen comunista, aunque más tarde logró trasladarse a Alemania Occidental.

De acuerdo con el comunicado que anunció su muerte, este licenciado en Medicina desarrolló la técnica de la plastinación en 1977 en la Universidad de Heidelberg.

Las exposiciones Body Worlds (Körperwelten en alemán) han sido visitadas por más de 58 millones de personas en todo el mundo, según la misma fuente.