Crimen del choclero: Asesinan a una persona dentro del Mercado de Abasto

Aproximadamente a las 20 del sábado 25 de julio, personal de la comisaría 16 acudió a un pedido de ayuda en el interior del Bloque U del Mercado de Abasto.

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Al llegar, los efectivos encontraron a Marco Ramírez de 24 años ensangrentado en el piso y a su lado, a Arnaldo Ramón Velázquez, de 57 años en silla de ruedas y con un cuchillo en su poder.

Los motivos serían sentimentales

El crimen se habría dado debido a una “disputa amorosa”, según información extraoficial de la Policía. El autor del hecho habría ultimado a la víctima porque supuestamente descubrió que tenía una relación con su pareja.

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Siempre según el parte policial, Velázquez atacó a Ramírez cuando este último estaba durmiendo. Personal del SEME auxilió a la víctima que fue trasladada al Hospital del Trauma en donde se produjo su deceso.

Se dedican al desgrane de choclo

Ambos serían compañeros de trabajo. Se dedican al desgrane de choclo dentro del centro comercial por lo que el arma homicida es un elemento de trabajo utilizado para el oficio.

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“Ambos están siempre en el mismo lugar, ya sea descansando o trabajando”, afirmó el comisario Humberto Franco, jefe de la dependencia policial interviniente.

El hecho fue comunicado a la Agente Fiscal de turno, Teresita Torres de la Unidad Penal N° 2, Fiscalía Barrial N°1, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la comisaría 16.

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