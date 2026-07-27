Nvidia anuncia inversión "sustancial" en SSI, empresa de IA de cofundador de OpenAI

En un comunicado, Nvidia explica que ha formado una alianza "de largo plazo para acelerar rápidamente el crecimiento estratégico de SSI", mediante una "inversión sustancial" y otorgando acceso a sus chips Vera Rubin "para incrementar su capacidad de cómputo en un orden de magnitud".

"Durante los dos últimos años, SSI ha estado silenciosamente avanzando en una nueva dirección de investigación para desbloquear una IA poderosa y robustamente alineada", asegura la fabricante de chips en la nota.

Nvidia cuenta que decidió asociarse con SSI tras "obtener un inusual acceso" a su investigación "cuidadosamente protegida", y dijo que ambas colaborarán también en el "avance técnico" de las plataformas de computación, actuales y futuras, de la fabricante.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, destacó que Sutskever es artífice de "innovaciones fundamentales en la fundación de la IA moderna", "empezando con AlexNet", y expresó anticipación por lo que esta descubrirá gracias a sus chips Vera Rubin.

"Tenemos investigación digna de escalamiento, y tener acceso a un gran computador de Nvidia nos permitirá hacerlo", anotó por su parte Sutskever, que fue jefe científico de OpenAI.

Sutskever anunció en 2024 la creación de Safe Superintelligence, una empresa centrada en la seguridad sin intención de vender productos o servicios, y con oficinas en Palo Alto (California) y Tel Aviv, en Israel, país donde creció el investigador.