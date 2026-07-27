Tecnológicas de EEUU lanzan iniciativa para defender IA abierta en plena pugna con China

La alianza, impulsada por Nvidia, busca "desarrollar y compartir herramientas abiertas para identificar y corregir vulnerabilidades" en sistemas de IA, así como "mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas", informó en un comunicado.

La tecnológica agregó que "la seguridad de la IA no debe depender únicamente de modelos cerrados controlados por unas pocas compañías", sino también de "sistemas que permitan a investigadores y desarrolladores inspeccionar, adaptar y ejecutar" herramientas avanzadas en sus propias infraestructuras.

"Los defensores de la ciberseguridad necesitan sistemas de IA avanzados y abiertos para su propia defensa", señaló Nvidia, que citó un reciente incidente de seguridad en Hugging Face, una plataforma utilizada por investigadores y desarrolladores para compartir modelos de IA.

Según Nvidia, en ese incidente algunas herramientas de IA cerradas no distinguieron entre ayudar a lanzar un ataque o ayudar a proteger un sistema, mientras que un modelo abierto permite a los expertos analizar la amenaza y responder.

La compañía dijo que, especialmente en situaciones de emergencia, "investigadores y empresas necesitan sistemas que puedan adaptar y controlar directamente".

Así, Nvidia sostiene que son necesarios también modelos abiertos, conocidos como 'open weight', que permiten descargar los componentes que contienen información aprendida por la IA y ejecutarlos o modificarlos en servidores propios.

Frente a ellos se encuentran los modelos cerrados, como los desarrollados por OpenAI, Anthropic o Google, cuyos componentes internos no están disponibles para los usuarios.

Estas compañías no forman parte de la iniciativa anunciada hoy por Nvidia, que busca impulsar un ecosistema abierto alrededor de sus chips. Entre los miembros sí figuran empresas como Microsoft y Palantir: la primera tiene un papel central en la nube y en las herramientas para desarrolladores, mientras que la segunda trabaja con sistemas de IA adaptados a empresas.

El anuncio llega en medio del debate en Washington sobre cómo responder al avance de los modelos chinos de IA, algunos de los cuales han ganado relevancia precisamente por su carácter abierto.

Uno de los casos que ha elevado la competencia es Kimi K3, desarrollado por la empresa china Moonshot AI, que lanzó en julio un modelo abierto que ha logrado una creciente adopción entre desarrolladores.

El avance de estos sistemas ha abierto un debate en EE.UU. sobre si Washington debe limitar el acceso a determinadas tecnologías chinas o acelerar el desarrollo de alternativas propias, especialmente después de que Anthropic denunciara que algunos laboratorios chinos, entre ellos DeepSeek y Moonshot AI, usaron técnicas de "destilación" para extraer capacidades de sus modelos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido de que Washington impondrá sanciones si confirma un "uso ilícito de propiedad intelectual", mientras que Pekín defiende el desarrollo de modelos abiertos para ampliar el acceso global a la IA.

En este contexto, un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal defendió que EE.UU. debe "apostar por construir el modelo abierto más avanzado del mundo", pero "incorporando mecanismos de seguridad que permitan eliminar capacidades peligrosas antes de su lanzamiento".

La carrera por la IA se ha convertido en uno de los principales frentes de la rivalidad entre Washington y Pekín, una disputa que llegará al escenario diplomático en septiembre, cuando ambos gigantes aborden este tema antes de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a EEUU.