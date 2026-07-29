Meta construirá centro de datos en El Paso y valora "oportunidad" de venta de computación

Meta y BlackRock han formado un negocio conjunto, participado en un 80 % por la financiera y un 20 % por la tecnológica, para construir y operar el centro de datos, que comenzará a operar en 2028, indicó la empresa.

El proyecto tendrá una capacidad de computación de un gigavatio y supondrá una inversión de unos 14.000 millones de dólares, agregó la compañía.

Zuckerberg se refirió a ese plan en la conferencia para analizar los resultados del segundo trimestre y explicó que Meta está "invirtiendo agresivamente" para satisfacer la demanda relacionada con la inteligencia artificial (IA), que incluye la de capacidad de computación.

"Esperamos que una porción importante de nuestra computación vaya al entrenamiento de nuestros modelos, el crecimiento de nuestro negocio principal y la entrega de agentes personales y nuevos productos, pero también esperamos crear un gran negocio sirviendo a grandes clientes", explicó.

"Estamos recibiendo muchas ofertas por (nuestra) computación, con un valor añadido importante sobre lo que pagamos por esta", apostilló Zuckerberg, quien consideró una "gran oportunidad" la venta "directa".

La jefa financiera de Meta, Susan Li, coincidió en que los sistemas tecnológicos actuales tienen carencias para la "ola de IA" que está llegando, por lo que "construir capacidad" de computación es parte de la estrategia.

"La capacidad de computación, incluyendo la nuestra, es extremadamente valiosa", agregó.

El máximo ejecutivo de Meta, no obstante, aseguró que la empresa tiene muchos "usos internos" que cubrir y reconoció que "sería tonto vender toda la computación y obtener un beneficio a corto plazo" cuando esta es necesaria para desarrollar su propia IA.

Zuckerberg señaló que Meta está usando capital para crear esa computación, para "monetizarla directamente cuando eso tenga sentido", y con la idea de "monetizar la inteligencia por encima de la computación".

En las últimas semanas, varias empresas con infraestructuras de IA, entre ellas SpaceX, han firmado acuerdos para suministrar capacidad de computación a terceros, y Meta está negociando con Anthropic un potencial acuerdo a dos años por 10.000 millones de dólares, reportó The New York Times.