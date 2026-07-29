Hospital de Luque: denuncian presunta negligencia médica tras múltiples cirugías

Familiares de una paciente del Hospital General de Luque denunció un supuesto hecho de negligencia médica. Se trata de Jazmín Navarro sotera de tiene 30 años y madre de una niña, que fue sometida a cinco cirugía a causa de un embarazo ectópico.

La mujer ingresó de urgencias el 28 de febrero de este año al Hospital General de Luque por un fuerte dolor abdominal y un sangrado que no paraba.

Los médicos que la atendieron le solicitaron una ecografía abdominal, que arrojó como resultado un embarazo ectópico en la zona de la trompa izquierda.

La paciente fue sometida a una primera intervención quirúrgica para la extracción del cuerpo. Sin embargo los médicos no localizaron al feto y cerraron el vientre de la mujer.

Según el relató de Elsi Duarte, amiga de la paciente, los médicos no tuvieron en cuenta la ecografía realizada en un sanatorio privado, que indicaba la ubicación del embarazo ectópico.

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Al día siguiente, el 29 de febrero, el intenso dolor persistió y la paciente fue nuevamente intervenida. En esta segunda cirugía, ya con participación de Cirugía General.

Los familiares fueron informados de que el colon presentaba una perforación y que se halló el embarazo ectópico en la trompa afectada, que fue extraída en la cirugía.

Tras la operación la paciente desarrolló una infección generalizada, con fiebre persistente, lo que obligó a los médicos a una tercera intervención quirúrgica para realizarle una limpieza abdominal.

La paciente permaneció en terapia intensiva y luego de 10 días después volvió a ingresar al quirófano debido a la acumulación de pus en la zona de la operación.

Cinco meses después, continúa con intensos dolores, fiebre y sin un diagnóstico definido.

“Hace casi cinco meses que Jazmín vive un verdadero calvario. Sigue con fiebre, dolores intensos, vómitos y hasta hoy ningún médico nos da un diagnóstico claro”, expresó Elsi Duarte, amiga de la paciente.

El lunes ingresó nuevamente de urgencia

Pese a que los médicos le dieron el alta médica, la mujer recurrió nuevamente al hospital tras fuertes dolores abdominales el lunes.

La paciente permanece en el área de Cirugía General de alto riesgo con el abdomen inflamado y adolorido, con episodios de fiebre y vómitos.

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Elsi Duarte manifestó que, hasta el momento, ningún profesional del hospital les explicó que la pared abdominal no habría cicatrizado correctamente ni ofreció una disculpa por lo ocurrido.

“Cada profesional dice algo distinto y nadie nos explicó realmente qué pasó ni se hizo responsable de la situación”, manifestó Duarte.

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La denunciante también señaló que Jazmín es madre soltera de una niña con problemas renales y que su estado de salud le impide cuidar de su hija con normalidad.

Los familiares lamentan que, pese al tiempo transcurrido, la paciente siga padeciendo complicaciones y esperan una respuesta de las autoridades sanitarias.