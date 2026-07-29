El plan de “Vitamina’ para intentar enderezar el rumbo: “Si es necesario, cambiar”

Consultado sobre las alternativas reales con las que cuenta para cambiar la dinámica del equipo y reencauzar la senda exitosa que venían arrastrando desde el torneo Apertura, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, admitió que el cuerpo técnico tiene sobre la mesa un análisis profundo que incluye modificaciones en la propuesta táctica.

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Ajustes en el sistema para abastecer a los delanteros

El estratega hizo hincapié en que la prioridad pasa por encontrar soluciones desde el aspecto emocional, pero sin descuidar el análisis futbolístico, abriendo la puerta a una revisión del esquema de juego para generar un mayor volumen ofensivo. “Yo creo que entender lo que nos está pasando, primero desde una cuestión que tiene que ver con lo anímico. Nosotros vamos a analizar la parte futbolística porque, evidentemente, también podrán haber opciones que tendrán que ver con a ver si, cambiando el sistema, podemos darle más opciones a los delanteros, que tengan más posibilidades de gol”.

La urgencia de generar volumen y recuperar la calma

Para el técnico, la falta de gol ahoga al plantel en un círculo de nerviosismo que solo se romperá generando más situaciones de peligro y, por consecuencia lógica, reencontrándose con la victoria. “A partir de ahí, teniendo más posibilidades, uno puede errar, pero teniendo más posibilidades aparecerán las opciones oportunas y fortuitas para empezar a marcar y, a partir de ahí, empezar a recuperar tranquilidad. Creo que el equipo va a recuperar la tranquilidad a partir de los resultados; claramente, para encontrar esos resultados tenemos que empezar a cambiar algunas cuestiones. Vamos a analizar lo que pasó hoy y nos ponemos, obviamente, a trabajar para corregir y, si es necesario, cambiar”.