Vasco da Gama elimina a DIM y se vuelve a citar con Olimpia en octavos

La paciencia y el agónico empuje tuvieron su recompensa. Vasco da Gama debió extremar recursos en un partido cerrado y de pocas luces, pero apareció a cinco minutos del final para vencer por la mínima al colombiano Independiente Medellín este miércoles en el estadio São Januário. Con este golpe de autoridad, el conjunto brasileño selló su pasaporte a la siguiente fase del certamen continental.

La jugada de la clasificación

El premio al esfuerzo llegó exactamente a los 85 minutos a través de una obra colectiva de gran factura técnica que hizo delirar a todo Río de Janeiro. La jugada se originó cuando Brenner abrió la cancha, Adson prolongó con inteligencia por el sector derecho y Paulo Henrique encontró libre a Thiago Mendes, quien irrumpió completamente sin marca dentro del área para definir con categoría y desatar la locura en las tribunas.

Hasta ese grito sagrado de Mendes, el trámite estuvo atrapado en la cautela. Si bien el cuadro carioca asumió el protagonismo y manejó los hilos de la posesión, chocó una y otra vez contra un ordenado planteo táctico del DIM, que replegó líneas, cerró espacios y neutralizó con éxito las embestidas brasileñas durante gran parte de la noche.

Viejo conocido en el camino: Vuelve el duelo ante Olimpia

Con la clasificación ya en el bolsillo, el Gigante da Colina ya palpita un cruce de pronóstico reservado para los octavos de final de la Copa Sudamericana. El próximo desafío en el camino hacia el título continental será Olimpia de Paraguay, un histórico del continente y tricampeón de la Copa Libertadores.

Ambos equipos ya se vieron las caras en la actual edición del torneo durante la fase de grupos (Grupo G), donde dejaron cuentas pendientes: Vasco se impuso con autoridad por 3-0 en condición de local, mientras que el Decano hizo lo propio en Asunción al ganar por 3-1. Esta serie de octavos promete emociones al límite entre dos viejos conocidos que buscarán imperiosamente adueñarse del boleto a los cuartos de final.

Los mejores momentos del partido